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الموارد البشرية توضح الهدف من إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل

الموارد البشرية توضح الهدف من إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل

الموارد البشرية توضح الهدف من إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل
٠٦:٠٤:٤٣ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهدف من إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن الهدف وطريقة تحديث بيانات العاملين.

خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل

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وأجابت الوزارة بقولها “إنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات عامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة”.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة من خلال الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدءَ المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى.

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.

وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

عقود العاملين في القطاع الخاص:

وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من المواطنين وغيرهم، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الموارد البشرية خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل وزارة الموارد البشرية

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