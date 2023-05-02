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الذهب يستقر عالميًا وسط حذر المستثمرين
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الذهب يستقر عالميًا وسط حذر المستثمرين

الذهب يستقر عالميًا وسط حذر المستثمرين

الذهب يستقر عالميًا وسط حذر المستثمرين
٠٦:٣١:٥٤ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، استقرار في المعاملات الفورية، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (05:28) بتوقيت جرينتش.، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا، حسبما نقلت “الاقتصادية” عن وكالة “رويترز”.

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الفضة والمعادن النفيسة

وفي سياق متصل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1466.36 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

وحليا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.43 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.48 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.51 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.58 ، وعيار 14 بـ 139.67 ، وعيار 12 سجل 119.72 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7446 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1676 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239,432 ريالاً.

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