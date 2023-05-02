الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ما حكم الاستخارة لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟
لتسهيل إجراءات دخول المستثمرين.. اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
الحرب على المخدرات.. القبض على مواطنَيْن بالقصيم وخميس مشيط
شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
الذهب يستقر عالميًا وسط حذر المستثمرين
مجلس النيابة العامة يقر تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“إحكام” للمواطنين : أمامكم 15 يوما لعلاج هذا الأمر

“إحكام” للمواطنين : أمامكم 15 يوما لعلاج هذا الأمر

“إحكام” للمواطنين : أمامكم 15 يوما لعلاج هذا الأمر
٠٦:٠٩:٢٩ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أهابت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، المواطنين الذين تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية، بمراجعة الملاحظات وتعديل المطلوب على طلبات تملك العقارات.

وأوضحت أن ذلك خلال سيكون خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وصول الرسالة.

استكمال إجراءات الطلب

وأكدت منصة إحكام أهمية مراجعة الملاحظة وتعديل المطلوب وذلك من صفحة الطلبات الخاصة بالمتقدمين على منصة إحكام الإلكترونية تمهيداً لاستكمال إجراءات الطلب، وفقا لـ”عكاظ”.

اقرأ أيضا:

“إحكام” توضح المهلة اللازمة لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقا

إغلاق باب استقبال الطلبات

يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أغلقت باب استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ بعد عامين من فتح المنصة الإلكترونية.

وتتيح المنصة المجال أمام المواطنين للتقديم على العقارات والأراضي التي بحوزتهم والتي لا يملكون عليها صكوكاً شرعية مع استمرار التقديم على طلبات التعديل الشكلي للصكوك.

اقرأ أيضا:

لتملك العقارات.. “إحكام” تدعو المستفيدين للقيام بهذا الإجراء خلال شهر

الكلمات الدلالية:
إحكام المواطنون منصة إحكام

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو)

عاجل.. سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو)

٠٥:٤١ م، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢
“الإحصاء”: ‏14.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في 2021

“الإحصاء”: ‏14.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في 2021

١٢:٠٥ م، الأربعاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
“جسد واحد”.. يتبرعون بسياراتهم وأبقارهم لمنكوبي الزلزال المدمر

“جسد واحد”.. يتبرعون بسياراتهم وأبقارهم لمنكوبي الزلزال المدمر

٠٥:٥١ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣
«مجلس الوزراء» يدين العمليات الإرهابية في الدول العربية والإسلامية ويشيد باجتماع أوبك

«مجلس الوزراء» يدين العمليات الإرهابية في الدول العربية والإسلامية ويشيد باجتماع أوبك

١٢:١٩ ص، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *