“إحكام” للمواطنين : أمامكم 15 يوما لعلاج هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أهابت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، المواطنين الذين تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية، بمراجعة الملاحظات وتعديل المطلوب على طلبات تملك العقارات.

وأوضحت أن ذلك خلال سيكون خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وصول الرسالة.

استكمال إجراءات الطلب

وأكدت منصة إحكام أهمية مراجعة الملاحظة وتعديل المطلوب وذلك من صفحة الطلبات الخاصة بالمتقدمين على منصة إحكام الإلكترونية تمهيداً لاستكمال إجراءات الطلب، وفقا لـ”عكاظ”.

اقرأ أيضا:

إغلاق باب استقبال الطلبات

يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أغلقت باب استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ بعد عامين من فتح المنصة الإلكترونية.

وتتيح المنصة المجال أمام المواطنين للتقديم على العقارات والأراضي التي بحوزتهم والتي لا يملكون عليها صكوكاً شرعية مع استمرار التقديم على طلبات التعديل الشكلي للصكوك.

اقرأ أيضا: