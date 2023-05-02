الرياض ومكة والمدينة.. “القوات الخاصة” تطيح بـ 5 مخالفين لنظام البيئة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضبط 9 آليات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والبكستانية واليمنية ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

أرقام للإبلاغ

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

64 مخالفا

وقبل أيام، ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 64 مخالفًا لنظام البيئة و 45 مواطنًا و18 مقيماً من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية.

وأوضحت أن المتهمين ارتكبوا مخالفات رعي 2477 متنًا من الإبل، و1032 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

رعي الإبل

من جهته، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحث “العتيبي” على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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