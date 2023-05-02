خلال 3 ساعات.. إغلاق ثقب في قلب رضيع بالقصيم

تواصل- واس:

تمكن فريق طب وجراحة القلب في منطقة القصيم من إنهاء معاناة طفل رضيع في أقل من 24 ساعة وإجراء تدخل جراحي عاجل لثقب بطيني كبير استغرق 3 ساعات جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تجمع القصيم الصحي

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب استقبلوا حالة الرضيع البالغ من العمر 10 أشهر ويزن 6 كيلو جرامات يستدعي تخصصًا طبيًا دقيقًا ونظراً لصعوبة الحالة ودقة التخصص قام الفريق المعالج بسرعة عمل الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والإشعاعية.

وأشار أنها أكدت وجود ثقب كبير في البطين مسببًا له التهابًا في الرئتين وضعفًا في كفاءتها بسبب زيادة العبء عليها .وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء قسطرة تشخيصية للرضيع، وتدخل جراحي عبارة عن عملية قلب مفتوح لإغلاق الثقب الكبير الموجود في البطين ، ومن ثم نقلة لقسم العناية المركزة لمتابعة الحالة لحين إستقرار العلامات الحيوية ومتابعته من قبل الفرق الطبية والتمريضية لحين تماثله للشفاء ومغادرة المستشفى بالصحة والسلامة.

الأعراض

وبين الفريق الطبي المعالج أن الأعراض التي صاحبت الطفل خلال فترة المعاناة أثرت على نموه بشكل كبير وأدت إلى تكرار تنويمه بالمستشفيات لأكثر من مرة ولصعوبة الحالة وصغر سن الطفل تقرر عرضه لتخصص نادر في علاج وجراحة القلب لعمل الجراحة الدقيقة التي تكللت بتوفيق الله بالنجاح.

يذكر أن الفرق الطبية بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م إجراء أكثر من 68 عملية قلب مفتوح للأطفال تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

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