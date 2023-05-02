الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تفاصيل الفرص التطوعية في بوابة التطوع عبر تطبيق توكلنا
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تفاصيل الفرص التطوعية في بوابة التطوع عبر تطبيق توكلنا

تفاصيل الفرص التطوعية في بوابة التطوع عبر تطبيق توكلنا

تفاصيل الفرص التطوعية في بوابة التطوع عبر تطبيق توكلنا
٠٥:٢٦:٤٩ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا طريقة استعراض الفرص التطوعية عبر بوابة التطوع، ومعرفة الفرص التي تم قبول المستخدم فيها، واستعراض تفاصيلها عبر البوابة في تطبيق توكلنا خدمات.

4 خطوات

وبين تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، طريق استعراض بوابة التطوع من خلال عدة خطوات وهي:

– سجل دخولك إلى تطبيق توكلنا خدمات

– اختر أيقونة “الخدمات” ثم “بوابة التطوع” من “الخدمات العامة” للتمكن من استعراض الفرص التطوعية التي تم قبولك فيها

– اضغط على أيقونة “عرض التصريح” للتمكن من استعراض تصريح الفرص التطوعية

– بإمكانك استعراض تفاصيل الفرص التطوعية بالضغط على أيقونة التفاصيل

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خاصية جديدة للمعتمرين

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “توكلنا” عن إضافة خاصية جديدة لإبلاغ المعتمر في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وقال التطبيق إنه يمكن للمعتمر الاستفادة من خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين”، من خلال عدد من الخطوات، والتي تبدأ بالدخول على قائمة الخدمات ثم بوابة المناسك، واختيار إصدار تصريح جديد.
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