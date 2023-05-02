تفاصيل الفرص التطوعية في بوابة التطوع عبر تطبيق توكلنا

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا طريقة استعراض الفرص التطوعية عبر بوابة التطوع، ومعرفة الفرص التي تم قبول المستخدم فيها، واستعراض تفاصيلها عبر البوابة في تطبيق توكلنا خدمات.

4 خطوات

وبين تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، طريق استعراض بوابة التطوع من خلال عدة خطوات وهي:

– سجل دخولك إلى تطبيق توكلنا خدمات

– اختر أيقونة “الخدمات” ثم “بوابة التطوع” من “الخدمات العامة” للتمكن من استعراض الفرص التطوعية التي تم قبولك فيها

– اضغط على أيقونة “عرض التصريح” للتمكن من استعراض تصريح الفرص التطوعية

– بإمكانك استعراض تفاصيل الفرص التطوعية بالضغط على أيقونة التفاصيل

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