احذر وجودها في المنزل .. 8 أشياء تؤثر على صحة قلبك ورئتيك

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كشف الدكتور أمير خان، أخصائي الطب التجديدي في بريطانيا، عن ٨ أشياء تسبب أضرارا للقلب والرئتين إذا تواجدت في المنزل وعلى رأسها البخور.

٨ أشياء

وأوضح أن الأشياء الثمانية هي ما يلي، بحسب “روسيا اليوم”:

– مزيلات العرق ومعطرات الهواء والهباء الجوي وبخاخات الشعر ومساحيق التنظيف ومزيلات الدهون في المطبخ والحمام.

وأضاف: “تحتوي هذه المستحضرات على مواد عضوية طيارة تهيج الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب الغثيان والدوار وتلف الأعصاب وأعضاء الجسم الأخرى”.

ويؤكد الطبيب على ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من النباتات في غرف المنزل، قائلا: “هذه النباتات تنقي الهواء وتريح العيون. ومن الضروري تهوية المنزل بصورة دورية وجيدة”.

في سياق آخر، هناك شائعات عن القلب يتم تداولها، لذا ينصح الأطباء بما يلي:

لا تقلق بشأن صحة قلبك إذا كنت صغيرًا في السن

من الصحيح أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد مع تقدم العمر، لكن هذا لا يمنع حدوثه في مرحلة مبكرة مع اتباع أنماط حياة سيئة مثل التدخين وقلة النشاط، والنظام الغذائي السيئ، ومع ارتفاع الكوليسترول، وضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، والوزن الزائد.

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التركيز على زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة

يعتقد البعض أن ذلك يساعد في تحسين القلب والأوعية الدموية، وأنه قد يوازن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتظهر الأبحاث الحديثة أن زيادة نسبة الكوليسترول النافع لا يقلل مخاطر حدوث مشاكل في القلب.

كل أنواع الدهون تضر بصحة القلب

من الصحيح أن تناول الدهون المشبعة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون غير المشبّعة المتعددة مفيدة للوقاية من أمراض القلب.

واستبدال الأطعمة المشبعة مثل اللحوم الحمراء والزبدة بدهون غير مشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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تناول الأسبرين يوميًا مفيد لصحة القلب

من التوصيات الشائعة أن تناول الأسبرين يقي خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى البالغين فوق 40 عامًا.

لكن تناول الأسبرين يوميًا قد يكون ضارًا لأنه يعرض الأفراد لخطر الإصابة بالقرحة ونزيف المعدة والأمعاء والدماغ.

والأفضل هو التحدث إلى الطبيب بشأن الفوائد والمخاطر.

التمارين الهوائية مفيدة لصحة القلب

هي بالفعل مفيدة إلا أنها ليست الوحيدة فتدريبات القوة أيضًا لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تحسين عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل خفض ضغط الدم.

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نظام غذائي وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين

هناك العديد من العوامل الوراثية المختلفة أيضًا التي قد تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وإذا اجتمعت العوامل الوراثية مع خيارات نمط الحياة غير الصحية، سيزداد الخطر.

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