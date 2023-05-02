الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” وتوضيح مهم من التأمينات وبشرى لمستخدمي الإنترنت
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أخبار السعودية.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” وتوضيح مهم من التأمينات وبشرى لمستخدمي الإنترنت

أخبار السعودية.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” وتوضيح مهم من التأمينات وبشرى لمستخدمي الإنترنت

أخبار السعودية.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” وتوضيح مهم من التأمينات وبشرى لمستخدمي الإنترنت
٠٥:٠٠:٤٨ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف

في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.

القبض على 11 شخصا في الجوف.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على 11 متهمًا و10 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزل شعبي مجهزٍ بكاميرات مراقبة بمدينة سكاكا، وكرًا لهم.

 

عاجل.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م.

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

أعلنت “الغرفة التجارية الصناعية بالرياض” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض.

بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول طائرة هندية إلى جدة قادمة من السودان

وصلت – منذ قليل – طائرة هندية إلى جدة تحمل نحو 135 شخصا قادمة من السودان.

“التجارة” تحذر: هذا الأمر يعرضك للخداع ويضيع أموالك

حذرت وزارة التجارة من الفوركس غير المرخص، مؤكدة أن ذلك قد يعرض أموالك للضياع.

مسؤول بـ “الصحة”: 68% من المواطنين مصابون بالسمنة (فيديو)

كشف قائد جراحة السمنة في وزارة الصحة، الدكتور محمد أبو خاطر عن ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة المفرطة بين المواطنين بالمملكة.

توضيح مهم من التأمينات لمن لم يصرفوا المعاش الشهري

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا للمستفيدين من نظام التأمينات الذين لمن يصرفوا المعاش أمس.

أبرزها “الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق

حذر “المرور السعودي” من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدا أن ذلك يعد من أبرز المشتات المسببة للحوادث.

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