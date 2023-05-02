أخبار السعودية.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” وتوضيح مهم من التأمينات وبشرى لمستخدمي الإنترنت

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على 11 متهمًا و10 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزل شعبي مجهزٍ بكاميرات مراقبة بمدينة سكاكا، وكرًا لهم.

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م.

أعلنت “الغرفة التجارية الصناعية بالرياض” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض.

وصلت – منذ قليل – طائرة هندية إلى جدة تحمل نحو 135 شخصا قادمة من السودان.

حذرت وزارة التجارة من الفوركس غير المرخص، مؤكدة أن ذلك قد يعرض أموالك للضياع.

كشف قائد جراحة السمنة في وزارة الصحة، الدكتور محمد أبو خاطر عن ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة المفرطة بين المواطنين بالمملكة.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا للمستفيدين من نظام التأمينات الذين لمن يصرفوا المعاش أمس.

حذر “المرور السعودي” من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدا أن ذلك يعد من أبرز المشتات المسببة للحوادث.

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