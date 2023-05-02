سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.5 مليار ريال
تواصل – فريق التحرير:
أغلق مؤشر السوق، اليوم، على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 11219 نقطة (- 67 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.
تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 35.45 ريال (- 2 %) للأول و75.20 ريال (- 1 %) للثاني.
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هبوط سهم ينساب
وهبط سهم ينساب، بأكثر من 2 % عند 43.15 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الأول 2023 بقيمة 369.7 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من متوسط الخسائر المتوقعة البالغة 176 مليون ريال.
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ارتفاع سهم بنك الرياض
في المقابل، ارتفع سهم بنك الرياض، بنسبة 2 % عند 31.75 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول 2023 بنسبة 30 %.
وأغلق سهم الدريس عند 99 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
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