سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.5 مليار ريال

تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 35.45 ريال (- 2 %) للأول و75.20 ريال (- 1 %) للثاني.

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هبوط سهم ينساب

وهبط سهم ينساب، بأكثر من 2 % عند 43.15 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الأول 2023 بقيمة 369.7 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من متوسط الخسائر المتوقعة البالغة 176 مليون ريال.

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ارتفاع سهم بنك الرياض

في المقابل، ارتفع سهم بنك الرياض، بنسبة 2 % عند 31.75 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول 2023 بنسبة 30 %.

وأغلق سهم الدريس عند 99 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

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