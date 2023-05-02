منذ نهاية رمضان.. زيادة كبيرة في أعداد المفقوددين والعالقين

تواصل – فريق التحرير:

رصد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، ارتفاعًا لامثيل له في أعداد بلاغات العالقين بالرمال والصحاري والأودية في أعداد العالقين خلال الفترة من نهاية شهر رمضان وحتى بداية شهر شوال الحالي.

كما سجلت زيادة مماثلة في عدد بلاغات المفقودين، وصلت إلى نحو 200 في المائة مقارنة بالأسابيع الأولى لشهر رمضان التي شهدت انخفاضا في معدل البلاغات إلى نحو 60 في المائة عن الشهر الذي سبقه.

وعزا مسؤول في فريق إنجاد، فإن الارتفاع الأخير إلى ما شهدته مناطق المملكة عامة ومحافظاتها من أمطار غزيرة صاحبها تساقط الثلوج ورياح شديدة وأتربة وغبار كان لها تأثير كبير في انعدام الرؤية.

إضافة إلى جريان غير مسبوق للأودية والشعاب وعدد من المناطق الصحراوية بالسيول، وفق ما أوردت صحيفة “الوطن” نقلاً عن المصدر ذاته.

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أعداد العالقين والبلاغات والوفيات

وفيما يلي إحصاء بأعداد العالقين والبلاغات والوفيات:

-بلغ عدد بلاغات العالقين 1623 بلاغًا (116 بلاغًا في اليوم الواحد) مقابل 688 بلاغًا في الثلث الأول من رمضان.

-بلغ عدد بلاغات المفقودين 13 بلاغًا نتج عنها 6 وفيات

-إضافة إلى انتشال جثث 3 أطفال من قبل الدفاع المدني بوادي أبو رمث بالقصيم عقب عبور ومرور مركبتهم من السيل ليصبح مجموع الوفيات 9 من أصل 13.

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الأحوال الجوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى نهاية الأسبوع.

وبينت المديرية العامة أن بعض المناطق الغربية والشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة.