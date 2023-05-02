النفط يواصل التراجع.. و”برنت” يسجل 79 دولارا للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مجددا، إذ سجل خام “برنت” 79 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 76 دولارًا للبرميل بعد أن خسرت 1.5% في الجلسة السابقة.

وأمس كان سعر “برنت” عند 80 دولارا، وواصل المستثمرون الكفاح مع احتمالية زيادة أسعار الفائدة، وتنامي مخاوف الركود والشكوك المستمرة حول الطلب الصيني.

توقعات برفع أسعار الفائدة

ومن المتوقع أنَّ يرفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، مما يغذي المخاوف من أن تشديد الأوضاع المالية قد يضعف النمو العالمي ويضر بالطلب على الطاقة.

وأظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنَّ نشاط التصنيع في الصين تقلص بشكل غير متوقع في أبريل، مما أثار مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي في البلاد،.

وقال المحللون إنَّه من المتوقع أن تكون الصين أكبر عامل يدفع نمو الطلب على النفط هذا العام، وفي الوقت نفسه.

ومن المقرر أن تخفض (أوبك+) الإنتاج هذا الشهر وسط جهود لتعزيز استقرار السوق، مما يوفر بعض الدعم لأسعار النفط.

اقرأ أيضا:

النفط يتراجع لليوم الثاني.. و”برنت” أقل من 80 دولارا للبرميل