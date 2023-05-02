شرطة المدينة المنورة تضبط مقيما فعل هذا الأمر المشين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة أنها تمكنت اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضح ت أنها قبضت على مقيم من الجنسية النيجيرية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

القبض على مخالف لنظام أمن الحدود

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية.

وذلك لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أرقام الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود “994” أو بالأرقام “911” مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وعلى رقم “999” في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995” أو عبر البريد الإلكتروني.