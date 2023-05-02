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“التجارة” تحذر: هذا الأمر يعرضك للخداع ويضيع أموالك
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“التجارة” تحذر: هذا الأمر يعرضك للخداع ويضيع أموالك

“التجارة” تحذر: هذا الأمر يعرضك للخداع ويضيع أموالك

“التجارة” تحذر: هذا الأمر يعرضك للخداع ويضيع أموالك
٠٤:٠٧:٢٩ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة من الفوركس غير المرخص، مؤكدة أن ذلك قد يعرض أموالك للضياع.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف”: إحذر إعلانات الفوركس غير المرخص، الإنجراف خلف التوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من الجهات غير المرخصة يعرض أموالك للضياع.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التجارة، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في توتير: “احذر.. تتنوع طرق جهات الفوركس غير المرخص، ولكن هدفهم واحد، التلاعب وسرقة أموالك”.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.

طرق الاحتيال على المواطنين

وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارًا رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم.

كما تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية.

ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضًا إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات، وغيرها.

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الكلمات الدلالية:
التجارة الفوركس الفوركس غير المرخص وزارة التجارة

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