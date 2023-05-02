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“الخضيري” يكشف أهم طرق التحّكم بالضغط والأملاح والنقرس
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“الخضيري” يكشف أهم طرق التحّكم بالضغط والأملاح والنقرس

“الخضيري” يكشف أهم طرق التحّكم بالضغط والأملاح والنقرس

“الخضيري” يكشف أهم طرق التحّكم بالضغط والأملاح والنقرس
٠٣:٥٧:٣٨ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، أن هناك عدة طرق للتحّكم بالضغط وبالأملاح والنقرس.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن  طرق للتحّكم بالضغط وبالأملاح والنقرس، أبرزها:

1 – تجنب المكسرات المملحة.

2 – ترك الأملاح وبالذات بالطعام وعدم إضافة أي ملح وممكن استخدام ليمون بدل الملح.

3 – ضرورة تجنب اللحوم الحمراء واستبدلها بالسمك والدجاج وتضيف لها ليمون وليس ملح.

4 – شرب ماء كثير صافي مفلتر قليل الملح وقليل الصوديوم، “حاجة الجسم٥ جرام ملح”، وما زاد استبدله بالليمون.

أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

كما كشف الخضيري أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية، مؤكدًا أنه لا يوجد أبدًا محلول أو كبسولات تحرق الدهون أو تحرق السعرات الحرارية، إلا عند المحتالين وبائعي الوهم فقط.

طريقة حرق الدهون والسعرات

وأضاف أن حرق الدهون والسعرات يكون فقط بالمشي والرياضة وأي جهد حركي سواء عمل المنزل أو أداء الأعمال اليومية، أو المشي من والى المسجد.

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ونوه إلى أنه باختصار إما أن “تحرق السعرات الحرارية التي تتناولها أو تترك الأكل في ماعونه”.

وحذر من الأكل لدرجة السمنة والأمراض والسؤال بعد ذلك من أين جاء السكر  والسمنة والكرش والضغط والكلسترول.

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الكلمات الدلالية:
الأملاح السعرات الحرارية النقرس حرق الدهون الليمون ضغط الدم فهد الخضيري

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