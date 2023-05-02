بمشاركة ٢٥ شركة.. انطلاق فعاليات معرض المهنة والأعمال الـ 15 في جدة

تواصل – واس:

انطلقت فعاليات معرض المهنة والأعمال في نسخته الـ 15 اليوم بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بحدة.

وافتتح المعرض مدير الجامعة الدكتور أسامة جنادي؛ حيث اطلع على أجنحة الشركات المشاركة.

يستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من ٢٥ شركة

واستمع من القائمين عليها عن إسهامات شركاتهم في مجال توطين الوظائف، وذلك بمبنى الجامعة بالكورنيش والمستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ٢٥ شركة وجهة.

ويهدف معرض المهنة والبرنامج العلمي المصاحب إلى:

1 – بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص والتعريف باحتياجات سوق العمل.

2 – توثيق علاقات الجامعة بسوق العمل وتعريف الخريجين وطلبة الجامعة بالمهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل.

3 – ربط الشركات المشاركة بالكوادر المتميزة والمنافسة بالإضافة إلى طرح الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة لدى الجهات من الطلاب والطالبات.

توفير فرص تدريبية و وظيفية

وأكد الدكتور جنادي في كلمته بهذه المناسبة أن معرض المهنة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية لعدد كبير من شباب وشابات الوطن.

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وبين أن استمرار إقامة مثل هذه المعارض سيعزز فرص التوظيف ويسهم في توثيق العلاقة بين الجامعة وجهات العمل المختلفة.

جرى توقيع عدد من الاتفاقيات

إثر ذلك جرى توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تعزيز سبل التعاون وتوفير فرص العمل للطلبة والخريجين وتوفير فرص التدريب الوظيفي.

كما كرمت الجامعة الرعاة المشاركين في الفعالية والإدارات الداخلية في الجامعة المساهمة في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه المنشودة.

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يذكر أن مركز المهنة والخريجين بالجامعة يقدم الدعم الوظيفي والإرشادات المهنية للطلبة والخريجين.

ويتم من خلاله توقيع الاتفاقيات مع الشركات الرائدة بهدف إيجاد أفضل الخيارات لتنمية كفاءات الطلبة وضمان حصولهم على أفضل الفرص الوظيفية.