بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول طائرة هندية إلى جدة قادمة من السودان

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وصلت – منذ قليل – طائرة هندية إلى جدة تحمل نحو 135 شخصا قادمة من السودان.

ودخل الرعايا إلى المقر الخاص بالجوازات لتسهيل إجراءات التأشيرات الخاصة بهم ودخولهم لأراضي المملكة.

في وقت سابق، قال العقيد ماهر المسعود، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إنه تم منح تأشيرات الدخول إلى المملكة مجانًا لرعايا الدول القادمين من السودان.

وأوضح “المسعود” في مداخلة بقناة “الإخبارية”، أنه تم تفعيل خطط الطوارئ في المديرية العامة للجوازات وتشكيل فرق عمل وتوفير جميع الطاقات البشرية والمادية.

وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة تم منح الرعايا الأجانب التأشيرات مجانًا، مضيفًا: “حاليًا نحن في مرحلة المغادرة، هناك 347 مواطن صيني من أولئك الذين تم إجلاؤهم من السودان”.

الرعايا الأجانب

ووثق مقطع فيديو مشاهد فرح وسرور من الرعايا الأجانب لدى وصولهم جدة قادمين من السودان عبر سفينة الإجلاء السعودية الخامسة.

وبدا على الرعايا الأجانب الفرح الشديد بعد وصولهم إلى جدة ونجاتهم من الحرب الطاحنة في السودان، والتي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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