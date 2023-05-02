الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول طائرة هندية إلى جدة قادمة من السودان
بمشاركة ٢٥ شركة.. انطلاق فعاليات معرض المهنة والأعمال الـ 15 في جدة
أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل قاتل
صدمة مدير المدرسة.. شاهد ماذا وجد داخل حاوية القمامة
عاجل.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف
وصول طائرة هندية إلى جدة تحمل نحو 145 شخصا قادمة من السودان

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول طائرة هندية إلى جدة قادمة من السودان

بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول طائرة هندية إلى جدة قادمة من السودان

بالفيديو.. اللحظات الأولى لوصول طائرة هندية إلى جدة قادمة من السودان
٠٣:٣٨:١٨ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وصلت – منذ قليل – طائرة هندية إلى جدة تحمل نحو 135 شخصا قادمة من السودان.

ودخل الرعايا إلى المقر الخاص بالجوازات لتسهيل إجراءات التأشيرات الخاصة بهم ودخولهم لأراضي المملكة.

في وقت سابق، قال العقيد ماهر المسعود، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إنه تم منح تأشيرات الدخول إلى المملكة مجانًا لرعايا الدول القادمين من السودان.

وأوضح “المسعود” في مداخلة بقناة “الإخبارية”، أنه تم تفعيل خطط الطوارئ في المديرية العامة للجوازات وتشكيل فرق عمل وتوفير جميع الطاقات البشرية والمادية.

وأشار إلى أنه منذ بداية الأزمة تم منح الرعايا الأجانب التأشيرات مجانًا، مضيفًا: “حاليًا نحن في مرحلة المغادرة، هناك 347 مواطن صيني من أولئك الذين تم إجلاؤهم من السودان”.

الرعايا الأجانب

ووثق مقطع فيديو مشاهد فرح وسرور من الرعايا الأجانب لدى وصولهم جدة قادمين من السودان عبر سفينة الإجلاء السعودية الخامسة.

وبدا على الرعايا الأجانب الفرح الشديد بعد وصولهم إلى جدة ونجاتهم من الحرب الطاحنة في السودان، والتي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مسؤول بمطار الملك عبد العزيز: جميع الرعايا الأجانب حصلوا على تأشيرات مجانية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة طائرة طائرة هندية

مواد ذات صلة

المزيد
لصّ يحاول سرقة متجر مجوهرات بولاية أمريكية بطريقة غريبة (فيديو)

لصّ يحاول سرقة متجر مجوهرات بولاية أمريكية بطريقة غريبة (فيديو)

٠٣:٣٤ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
شاهد .. تلاوة قرآنية للشيخ «ياسر الدوسري» من المسجد الحرام

شاهد .. تلاوة قرآنية للشيخ «ياسر الدوسري» من المسجد الحرام

٠٣:٠٣ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠١٦
فيديو.. مشاهد صادمة لتجمُّد الأسماك الحية من برودة الطقس

فيديو.. مشاهد صادمة لتجمُّد الأسماك الحية من برودة الطقس

٠٤:١٩ م، الأثنين، ١٥ يناير ٢٠١٨
شاهد.. انشغل بالجوال فوجد نفسه تحت «شاحنة»

شاهد.. انشغل بالجوال فوجد نفسه تحت «شاحنة»

٠٥:٣٢ م، الأحد، ٠٣ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *