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تنبيه عاجل من الموارد البشرية بخصوص إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء
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تنبيه عاجل من الموارد البشرية بخصوص إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء

تنبيه عاجل من الموارد البشرية بخصوص إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء

تنبيه عاجل من الموارد البشرية بخصوص إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء
٠٤:٠١:٣٤ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا هامًا بشأن الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش

وأوضحت على حساب مستفيدي الضمان الاجتماعي على “تويتر”، أن الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، هي:

1 – إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

4 – إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

5 – إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

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تنويه مهم بشأن الحصول على معاش الضمان 

كما أعلنت وزارة أن الحصول على دعم مربي المواشي ليس له تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، بشرط ألا يتجاوز الحد المانع.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

1 – يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

2 – يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

3 – اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

1 – إنشاء مستخدم جديد.

2 – ملء البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

3 – سيتم إرسال “رمز التحقق” إلى رقم الجوال المدخل.

4 – إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

5 – الضغط على “توثيق”.

6 – تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور، بعدها يتم ملء البيانات المطلوبة في المنصة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

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تنويه مهم بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

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