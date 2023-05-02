التضخم يرتفع في أوروبا .. واتجاه لرفع سعر الفائدة مجددا

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سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا الشهر الماضي ما أعطى مزيدا من المبررات لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بشكل طفيف في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

وتباطأ التضخم بشكل حاد من قراءات في خانة العشرات في أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا بشكل كبير.

التضخم المرتفع

ويجعل التضخم المرتفع رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة ويكون محل النقاش فقط هو حجم هذا الرفع، إذ تتراوح تقديرات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لحجم الرفع بين 25 و50 نقطة أساس.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول منطقة اليورو العشرين ارتفع إلى نحو 7 في المائة في أبريل من 6.9 % .

يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة، بعد غد الأربعاء، رغم التضخم الذي تعيش فيه معظم دول العالم حاليا ومنها أمريكا.

وبحسب خبراء، فإن البنك يتجه لاتخاذ هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تدخل أمريكا في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.

رفع أسعار الفائدة

وقال محللون إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثل في 2 في المائة، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقع.

وأضاف اقتصاديون في “بنك أوف أمريكا” في مذكرة للعملاء الجمعة الماضية: “نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقف مؤقت في يونيو، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة”.

ويمثل رفع أسعار الفائدة الزيادة العاشرة على التوالي ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و 5.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2007.

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