الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل قاتل
صدمة مدير المدرسة.. شاهد ماذا وجد داخل حاوية القمامة
عاجل.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف
وصول طائرة هندية إلى جدة تحمل نحو 145 شخصا قادمة من السودان
“القاتل الصامت”.. علامتان على الإصابة بأخطر أنواع السرطان
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل قاتل

أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل قاتل

أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل قاتل
٠٣:١٥:٣٣ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سارعت امراة أمريكية إلى إنقاذ أطفالها من هجوم سرب من النحل القاتل.

وتعرضت الأم وهي من ولاية أريزونا الأمريكية للسع 75 مرة أثناء محاولة إنقاذ أطفالها.

وكان الأطفال يشاركون في جلسة تصوير عائلية وقت الهجوم، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

ووفقًا لتقارير هيئة أريزونا للحرائق والطب، فإن العائلة كانت تلتقط صورا في وادي باكاي، عندما هاجمهم النحل.

اقرأ أيضًا:

تونس.. تطبيق إلكتروني لإنقاذ خلايا النحل وتحسين إنتاج العسل

الأم تعرضت للسع 75 مرة

وحسب المسؤولين، تمكنت الأم من نقل طفليها إلى السيارة بأمان لكنها لم تتمكن من الهروب من السرب وعانت من “وطأة” الهجوم، بعد أن لسعت حوالي 75 مرة.

وتم نشر مقطع فيديو لرجال الإطفاء المحليين يصلون إلى مكان الحادث ويرشون الرغوة لقمع السرب أثناء انتشال الأطفال من السيارة.

اقرأ أيضًا:

من عسل النحل.. علماء يبتكرون علاجًا لهذا المرض الخطير

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن أفرادها استخدموا الرغوة لتهدئة النحل وإنقاذ الأطفال من السيارة”، مبينة أن “تفكير الأم السريع أنقذ الأطفال من التعرض للسع”.

وأفاد المسؤولون بأن الأم نقلت إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن تتعافى تماما.

الكلمات الدلالية:
امراة أمريكية سرب النحل القاتل لسعات النحل ولاية أريزونا الأمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
رسمياً.. 300 ألف أمريكي يمتلكون طائرات من دون طيار

رسمياً.. 300 ألف أمريكي يمتلكون طائرات من دون طيار

٠١:٠٨ ص، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦
«أبهر العالم» .. قدرة فائقة لطائر على التخفي (فيديو)

«أبهر العالم» .. قدرة فائقة لطائر على التخفي (فيديو)

٠٣:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
بعد إعلان توبته ولجوئه إلى الله.. أدهم نابلسي يكشف مفاجأة جديدة

بعد إعلان توبته ولجوئه إلى الله.. أدهم نابلسي يكشف مفاجأة جديدة

١٠:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
مذهل.. علماء يكشفون هذا السر الفضائي عن القمر

مذهل.. علماء يكشفون هذا السر الفضائي عن القمر

٠٢:٢٤ م، الأثنين، ١٧ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *