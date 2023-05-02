أم تنقذ أطفالها من هجوم سرب نحل قاتل

تواصل – فريق التحرير:

سارعت امراة أمريكية إلى إنقاذ أطفالها من هجوم سرب من النحل القاتل.

وتعرضت الأم وهي من ولاية أريزونا الأمريكية للسع 75 مرة أثناء محاولة إنقاذ أطفالها.

وكان الأطفال يشاركون في جلسة تصوير عائلية وقت الهجوم، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

ووفقًا لتقارير هيئة أريزونا للحرائق والطب، فإن العائلة كانت تلتقط صورا في وادي باكاي، عندما هاجمهم النحل.

اقرأ أيضًا:

تونس.. تطبيق إلكتروني لإنقاذ خلايا النحل وتحسين إنتاج العسل

الأم تعرضت للسع 75 مرة

وحسب المسؤولين، تمكنت الأم من نقل طفليها إلى السيارة بأمان لكنها لم تتمكن من الهروب من السرب وعانت من “وطأة” الهجوم، بعد أن لسعت حوالي 75 مرة.

وتم نشر مقطع فيديو لرجال الإطفاء المحليين يصلون إلى مكان الحادث ويرشون الرغوة لقمع السرب أثناء انتشال الأطفال من السيارة.

اقرأ أيضًا:

من عسل النحل.. علماء يبتكرون علاجًا لهذا المرض الخطير

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن أفرادها استخدموا الرغوة لتهدئة النحل وإنقاذ الأطفال من السيارة”، مبينة أن “تفكير الأم السريع أنقذ الأطفال من التعرض للسع”.

وأفاد المسؤولون بأن الأم نقلت إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن تتعافى تماما.