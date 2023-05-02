صدمة مدير المدرسة.. شاهد ماذا وجد داخل حاوية القمامة

تواصل – فريق التحرير:

أصيب مدير مدرسة بولاية ويست فيرجينيا الأمريكية، بالذعر الشديد عندما تفاجأ بوجود دب يقفز من صندوق قمامة.

وأظهر مقطع فيديو نشره مجلس التعليم بمقاطعة نيكولاس على موقع “فيسبوك” مدير مدرسة “زيلا” الابتدائية، جيمس مارش وهو يرفع غطاء حاوية قمامة خارج المدرسة صباح أمس الاثنين.

وعندما يرفع غطاء الحاوية يتفاجأ بظهور دب من الداخل، لكن من حسن حظه أنه انطلق في الاتجاه المعاكس ولم يهاجمه.

وجاء في المنشور: “من قال أن مديري المدارس لا يستحقون بدل المخاطر؟”.

وقال مارش، إن “الدب يجب أن يكون تمكن من الضغط على مزلاج القمامة للوصول إلى الحاوية، ثم وجد نفسه غير قادر على الهروب بمجرد إغلاق الغطاء خلفه”.

اقرأ أيضًا:

«هاوية لجمع القمامة» تعثر على كنز لا يقدر بثمن

أموال ملقاة في الشوارع والقمامة في هذه الدولة.. تعرف على السبب (فيديو)