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صدمة مدير المدرسة.. شاهد ماذا وجد داخل حاوية القمامة

صدمة مدير المدرسة.. شاهد ماذا وجد داخل حاوية القمامة

صدمة مدير المدرسة.. شاهد ماذا وجد داخل حاوية القمامة
٠٣:٠٦:٥٢ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب مدير مدرسة بولاية ويست فيرجينيا الأمريكية، بالذعر الشديد عندما تفاجأ بوجود دب يقفز من صندوق قمامة.

وأظهر مقطع فيديو نشره مجلس التعليم بمقاطعة نيكولاس على موقع “فيسبوك” مدير مدرسة “زيلا” الابتدائية، جيمس مارش وهو يرفع غطاء حاوية قمامة خارج المدرسة صباح أمس الاثنين.

وعندما يرفع غطاء الحاوية يتفاجأ بظهور دب من الداخل، لكن من حسن حظه أنه انطلق في الاتجاه المعاكس ولم يهاجمه.

وجاء في المنشور: “من قال أن مديري المدارس لا يستحقون بدل المخاطر؟”.

وقال مارش، إن “الدب يجب أن يكون تمكن من الضغط على مزلاج القمامة للوصول إلى الحاوية، ثم وجد نفسه غير قادر على الهروب بمجرد إغلاق الغطاء خلفه”.

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الكلمات الدلالية:
صندوق قمامة مدير مدرسة مقاطعة نيكولاس ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية

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