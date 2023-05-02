“القاتل الصامت”.. علامتان على الإصابة بأخطر أنواع السرطان

تواصل – وكالات:

حدد باحثون علامتين يمكن أن يشكلا جرس إنذار مبكر لسرطان البنكرياس الذي يوصف بـ “القاتل الصامت”، نظًرا لعدم وجود أعراض مبكرة له يمكن رصدها، ولارتفاع معدلات الوفاة بين المصابين به.

يتمتع السرطان بواحد من أدنى معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات مقارنة بأي سرطان آخر.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن 5 بالمائة فقط من الأشخاص المصابين بالمرض يعيشون لأكثر من عقد من الزمان بعد التشخيص.

الأعراض المبكرة

وفقا للخبراء، يُعرف سرطان البنكرياس بأنه مرض صامت بسبب الأعراض التي لا تظهر عادة في المراحل المبكرة.

لكن الباحثين حددوا اثنين من الأعراض المبكرة غير المعروفة، والتي ستمكن الأطباء من تشخيص المرض بشكل أفضل، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

اصفرار الجلد (اليرقان) والنزيف في المعدة أو الأمعاء، يعتبران من أخطر الأعراض المرتبطة بالمرض.

وجد الباحثون علامتين أقل شهرة وغير معترف بهما من ضمن علامات التحذير من سرطان البنكرياس، وهما:

– العطش المتزايد

-البول الأصفر الداكن.

وتم تحديد هذه الأعراض في دراسة أجريت العام الماضي.

وقال عالم البيانات في جامعة أكسفورد، الدكتور ويتشي لياو: “عندما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت مبكر، يكون لدى المرضى فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة”.

“من الممكن تشخيص المرضى عند زيارة الطبيب العام، لكن يجب أن يكون كل من المرضى والأطباء العامين على دراية بالأعراض المرتبطة بسرطان البنكرياس”، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية نقلاً عن لياو.

وقالت استشارية الأورام في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، بيبا كوري: “إدراك الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تشخيص المرضى في وقت مبكر وتحسين البقاء على قيد الحياة من المرض”.

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المزيد من الأعراض

كانت هناك قائمة طويلة من الأعراض الأخرى التي تم تحديدها أيضا في الدراسة العام الماضي، من بينها:

-مشاكل في البلع

-إسهال

-تغير في عادات الأمعاء

-التقيؤ

-عسر الهضم

-كتلة في البطن

-وجع البطن

-فقدان الوزن

-الإمساك

-الدهون في البراز

-انتفاخ البطن

-غثيان

-انتفاخ

-حرقة في المعدة

-حمى

-التعب

-فقدان الشهية

-الحكة

-ألم في الظهر

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كيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة؟

يمكن للناس تقليل فرص الإصابة بالسرطان، عن طريق:

-تقليل اللحوم الحمراء والمعالجة

-الحفاظ على وزن صحي

-عدم التدخين

-عدم شرب الكحول

يشار إلى أنه من المرجح أن يكون من تزيد أعمارهم عن 75 عاما أكثر عرضة لسرطان البنكرياس، وهو غير شائع للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، حسب ما ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.