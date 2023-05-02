عاجل.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف

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في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.

العدل تقرر إحالة المطالبات المالية

لحل النزاع، قررت وزارة العدل، إحالة المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

ووجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات

ويأتي التوجيه ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات.

بالإضافة إلى تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم،وتعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.

ويُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.

أكثر من 100 ألف مستفيد من بوابة “ناجز” خلال العيد

فيما قدمت وزارة العدل خدماتها رقميًا لأكثر من 100 ألف مستفيد خلال إجازة عيد الفطر للعام 1444 هـ,

وذلك لضمان استمرارية خدمة المستفيدين خلال الإجازات الرسمية عبر بوابة “ناجز“.

وأوضحت أن بوابة “ناجز” تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ ما يختصر عليهم الجهد والوقت.

وأكدت الوزارة أن التوسع في رقمنة الخدمات أغنى المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية “المحاكم وكتابات العدل”،

كما ألغى الحاجة لاستخدام الورق في العمليات كافة، إذ توفر البوابة نحو 150 خدمة.