انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن لمنسوبي الجهات الحكومية بالمدينة

تواصل – واس:

انطلقت أمس فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة “حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره” لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة.

مشاركة ٣٠٠ متسابق ومتسابقة

وتنطلق المسابقة في “دورتها التاسعة” التي يقيمها “وقف تعظيم الوحيين” بالمدينة المنورة بمشاركة ٣٠٠ متسابق ومتسابقة من كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة.

ثلاث جهات متخصصة تشارك في التحكيم

وتهدف المسابقة التي يشارك في تحكيمها ثلاث جهات متخصصة بمنطقة المدينة المنورة بمجموع ثمان لجان للتصفيات الأولية، إلى:

1 – تعظيم كتاب الله تعالى لدى أفراد المجتمع وربطهم به قولاً وتدبراً وعملاً.

2 – استثمار أوقات الموظفين والموظفات؛ بما يعود عليهم بالنفع والخير.

المسابقة تشمل فروعها حفظ القرآن الكريم كاملاً

وستقام الفعاليات النهائية للمسابقة التي تشمل فروعها حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير، وحفظ 15 جزءاً مع التفسير.

المسابقة في رحاب المسجد النبوي الشريف

وحفظ 10 أجزاء مع التفسير، وحفظ 5 أجزاء مع التفسير, يومي الجمعة والسبت القادمين 15- 16 شوال 1444هـ في رحاب المسجد النبوي الشريف.

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