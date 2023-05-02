الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠١:٥٤:٤٨ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.17

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أسعار العملات أمس

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.13.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.70

فرنك سويسري 4.20

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