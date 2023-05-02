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أبرزها “الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق

أبرزها “الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق

أبرزها “الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق
٠١:٣١:٣٠ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر “المرور السعودي” من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدا أن ذلك يعد من أبرز المشتات المسببة للحوادث.

مسببات الحوادث

وقالت الإدارة إن من أبرز المسببات الأخرى ما يلي:

١- انعداك مسافة الأمان مع المركبات المقابلة

٢- تجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها

٣- التذبذب في سرعة المركبة

٤- عدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية

٥- عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

نصحت إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

4 أشياء ضرورية

وأوضحت أنه يجب مراعاة الأمور التالية:

1- ترك مسافة كافية

2- ترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز

3- التأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

4- استخدام إشارات التنبيه عند التجاوز

في وقت سابق، حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من المراوغة بين المركبات، مشيرة إلى أن المراوغة “تُفقد السيطرة على المركبة وتسبّب حوادِث فُجائية”.

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تنبيه من المرور بخصوص القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إدارة المرور السعودية المرور المرور السعودي المملكة

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