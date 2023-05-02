أبرزها “الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق

تواصل – فريق التحرير:

حذر “المرور السعودي” من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدا أن ذلك يعد من أبرز المشتات المسببة للحوادث.

مسببات الحوادث

وقالت الإدارة إن من أبرز المسببات الأخرى ما يلي:

١- انعداك مسافة الأمان مع المركبات المقابلة

٢- تجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها

٣- التذبذب في سرعة المركبة

٤- عدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية

٥- عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

نصحت إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

4 أشياء ضرورية

وأوضحت أنه يجب مراعاة الأمور التالية:

1- ترك مسافة كافية

2- ترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز

3- التأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

4- استخدام إشارات التنبيه عند التجاوز

في وقت سابق، حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من المراوغة بين المركبات، مشيرة إلى أن المراوغة “تُفقد السيطرة على المركبة وتسبّب حوادِث فُجائية”.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية.. إيداع دعم سكني و”أرامكو” تبشّر و”الأرصاد” تحذر و”المرور” ينبه و”الداخلية” توجه نداء عاجلا

تنبيه من المرور بخصوص القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة