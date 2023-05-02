الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الأمم المتحدة”: فرار أكثر من 100 ألف سوداني إلى الدول المجاورة
انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن لمنسوبي الجهات الحكومية بالمدينة
لسبب خطير يهدد البشر.. مبتكر “الذكاء الاصطناعي” يستقيل من “جوجل”
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
أبرزها “الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق
المزايا والشروط.. “أرامكو ياسرف” توفر وظائف شاغرة في ينبع الصناعية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأمم المتحدة”: فرار أكثر من 100 ألف سوداني إلى الدول المجاورة

“الأمم المتحدة”: فرار أكثر من 100 ألف سوداني إلى الدول المجاورة

“الأمم المتحدة”: فرار أكثر من 100 ألف سوداني إلى الدول المجاورة
٠١:٥٠:٢٦ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة حتى الآن.

وأكدت نزوح 334 ألف شخص داخل السودان منذ 15 أبريل، وأن البلاد تحتاج إلى 1.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية هذا العام.

نزوح داخلي لأكثر من 300 ألف سوداني

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: إن أكثر من 300 ألف سوداني نزحوا داخليا منذ بدء الاشتباكات.

فيما اقترح رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقفًا فوريًا لإطلاق النار يخضع للمراقبة،

داعيًا لحوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لوقف دائم لإطلاق النار.

توسع الحرب بالسودان قد يضر العالم بأسره

ودعا زعماء دول العالم لجعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم، مطالبًا بإشراك المدنيين في مفاوضات شاملة،

مؤكدًا أن الحرب بالسودان وانتشارها في رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره.

اقرأ أيضًا:

;أطباء السودان”: المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث بالصحة جريمة إنسانية

وأعلنت الولايات المتحدة أنها أجلت بالتعاون مع حلفائها أكثر من ألف مواطن أمريكي منذ بدء العنف في السودان،

مطالبة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال الذي يهدد حياة المدنيين.

المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث جريمة إنسانية

فيما كشفت نقابة أطباء السودان، أن ما يحدث بحق القطاع الصحي هو جريمة إنسانية، مؤكدة خروج معظم المستشفيات بالخرطوم عن الخدمة.

مستشفيات الخرطوم خرجت من الخدمة

وأكدت نقص في الأكسيجين في مشافي ولايات سودانية بينها الخرطوم، وأن مستشفيات جديدة خرجت من الخدمة في الخرطوم بسبب عدم توفر الوقود.

اقرأ أيضًا:

برنامج الأغذية العالمي: الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى هاوية الجوع

وأوضحت أن الوضع الصحي كارثي في الجنينة بدارفور، وأن خدمات غسيل الكلى متوفرة لـ5 أيام فقط، مؤكدة أن الحل الوحيد للوضع الإنساني هو وقف القتال.

الأزمة في السودان تتحول إلى كارثة شاملة.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالأمم المتحدة، أن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية في السودان تتحول إلى كارثة شاملة.

تصاعد الدخان في العاصمة السودانية

يأتي مع تصاعد الدخان في العاصمة السودانية رغم الحديث عن بوادر تهدئة بين طرفي الصراع،

حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بمنطقة وسط الخرطوم ومدينة بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع.

اقرأ أيضًا:

على متنها 308 أشخاص من 12دولة.. وصول سفينة أمريكية إلى جدة قادمة من السودان

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان ‏الأمم المتحدة الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
محافظ هيئة الكهرباء: فواتير الـ 300 ريال لن تتأثر بزيادة التعرفة

محافظ هيئة الكهرباء: فواتير الـ 300 ريال لن تتأثر بزيادة التعرفة

٠٢:١٠ م، الجمعة، ٠١ يناير ٢٠١٦
لجنة النقل تحدد موقعين لتوقف الشاحنات على محاور مدينة الرياض

لجنة النقل تحدد موقعين لتوقف الشاحنات على محاور مدينة الرياض

١١:٠٨ م، الجمعة، ١٣ مارس ٢٠١٥
وزير التجارة يوجه بتعزيز حقوق صغار المساهمين في الشركات

وزير التجارة يوجه بتعزيز حقوق صغار المساهمين في الشركات

٠٢:٤٣ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧
أكبر إفطار بـ ملاعب كرة القدم.. أذان المغرب يدوي في “ويمبلي” (صور)

أكبر إفطار بـ ملاعب كرة القدم.. أذان المغرب يدوي في “ويمبلي” (صور)

٠٨:٣٢ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *