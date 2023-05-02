“الأمم المتحدة”: فرار أكثر من 100 ألف سوداني إلى الدول المجاورة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة حتى الآن.

وأكدت نزوح 334 ألف شخص داخل السودان منذ 15 أبريل، وأن البلاد تحتاج إلى 1.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية هذا العام.

نزوح داخلي لأكثر من 300 ألف سوداني

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: إن أكثر من 300 ألف سوداني نزحوا داخليا منذ بدء الاشتباكات.

فيما اقترح رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقفًا فوريًا لإطلاق النار يخضع للمراقبة،

داعيًا لحوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لوقف دائم لإطلاق النار.

توسع الحرب بالسودان قد يضر العالم بأسره

ودعا زعماء دول العالم لجعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم، مطالبًا بإشراك المدنيين في مفاوضات شاملة،

مؤكدًا أن الحرب بالسودان وانتشارها في رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره.

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;أطباء السودان”: المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث بالصحة جريمة إنسانية

وأعلنت الولايات المتحدة أنها أجلت بالتعاون مع حلفائها أكثر من ألف مواطن أمريكي منذ بدء العنف في السودان،

مطالبة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال الذي يهدد حياة المدنيين.

المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث جريمة إنسانية

فيما كشفت نقابة أطباء السودان، أن ما يحدث بحق القطاع الصحي هو جريمة إنسانية، مؤكدة خروج معظم المستشفيات بالخرطوم عن الخدمة.

مستشفيات الخرطوم خرجت من الخدمة

وأكدت نقص في الأكسيجين في مشافي ولايات سودانية بينها الخرطوم، وأن مستشفيات جديدة خرجت من الخدمة في الخرطوم بسبب عدم توفر الوقود.

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وأوضحت أن الوضع الصحي كارثي في الجنينة بدارفور، وأن خدمات غسيل الكلى متوفرة لـ5 أيام فقط، مؤكدة أن الحل الوحيد للوضع الإنساني هو وقف القتال.

الأزمة في السودان تتحول إلى كارثة شاملة.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالأمم المتحدة، أن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية في السودان تتحول إلى كارثة شاملة.

تصاعد الدخان في العاصمة السودانية

يأتي مع تصاعد الدخان في العاصمة السودانية رغم الحديث عن بوادر تهدئة بين طرفي الصراع،

حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بمنطقة وسط الخرطوم ومدينة بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع.

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