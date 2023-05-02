ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.43 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.48 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.51 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.58 ، وعيار 14 بـ 139.67 ، وعيار 12 سجل 119.72 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7446 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1676 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239,432 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.92 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.02 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.06 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.20 ، وعيار 14 بـ 139.37 ، وعيار 12 سجل 119.46 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7431 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1673 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238,924 ريالاً.

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