تفنية مذهلة.. جهاز فك الشفرة يقرأ الأفكار في الدماغ ويترجمها للغات مختلفة

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تمكن باحثون من ابتكار آلية تتيح قراءة أفكار الإنسان وما يدور داخل عقله.

وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن لواجهة دماغ-كمبيوتر مطورة حديثًا قراءة أفكار الشخص وترجمتها إلى جمل كاملة، وفقًا لتقرير نشرته مجلة ” نيتشر نيوروسينس”.

وفقًا للباحثين، فإن جهاز فك الشفرة تم تطويره لقراءة نشاط دماغ الشخص وترجمة ما يريد قوله إلى لغة طبيعية مستمرة.

قال كبير مؤلفي الدراسة جيري تانج، مساعد باحث بجامعة تكساس الأمريكية: “في النهاية، نأمل أن تساعد هذه التكنولوجيا الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام بسبب إصابات مثل السكتات الدماغية أو أمراض مثل التصلب الجانبي الضموري”.

ترجمة الأفكار الشخص للغات المختلفة

وتتستطيع الآلية التي ابتكرها الباحثون ترجمة أي أفكار في ذهن الشخص إلى أية لغة.

قال تانج: “قمنا أيضًا بتشغيل وحدة فك الشفرة الخاصة بنا على استجابات الدماغ بينما تخيل المستخدم سرد القصص وتشغيل الردود بينما كان المستخدم يشاهد الأفلام الصامتة. ووجدنا أن وحدة فك التشفير قادرة أيضًا على استعادة جوهر ما كان المستخدم يتخيله أو يراه”.

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ولهذا السبب، تستطيع وحدة فك الشفرة التقاط جوهر ما يفكر فيه الشخص، وإن لم يكن بكلمات دقيقة، كما قال الباحثون.

على سبيل المثال، سمع أحد المشاركين الكلمات، “ليس لدي رخصة قيادتي بعد”، ومن قامت وحدة فك الشفرة بترجمة الفكرة على أنها “لم تبدأ حتى في تعلم القيادة بعد”.

قال تانج إن التكنولوجيا ليست في المرحلة التي يمكن استخدامها مع أي شخص فقط.

طريقة عمل الجهاز

وتطلب تدريب البرنامج ما لا يقل عن 16 ساعة من المشاركة من كل من الأشخاص الثلاثة المشاركين في البحث.

وأوضح تانج أن قراءات الدماغ من شخص لا يمكن استخدامها للإبلاغ عن عمليات المسح الخاصة بشخص آخر.

وأشار إلى أن الفحص الفعلي يتضمن أيضًا تعاون الشخص، ويمكن إحباطه من خلال المهام العقلية البسيطة التي تحرف تركيز المشارك.

قال تانج إن الباحثين دربوا وحدة فك التشفير عن طريق تسجيل نشاط الدماغ للمشاركين الثلاثة أولاً أثناء استماعهم لمدة 16 ساعة من التدوين الصوتي.

ولفت إلى أن “هذا أكبر بخمس مرات من مجموعات البيانات اللغوية الحالية. ونستخدم مجموعة البيانات هذه لبناء نموذج يأخذ أي سلسلة من الكلمات ويتنبأ بكيفية استجابة دماغ المستخدم عند سماع هذه الكلمات”.

وقام البرنامج بتعيين التغييرات في نشاط الدماغ إلى السمات الدلالية للمدونات الصوتية، والتقاط معاني بعض العبارات واستجابات الدماغ المرتبطة بها.

ثم اختبر الباحثون وحدة فك التشفير من خلال جعل المشاركين يستمعون إلى قصص جديدة.

ويحاول مفكك الشفرة أساسًا إجراء تخمين مستنير حول الكلمات المرتبطة بأفكار الشخص، بناءً على نشاط الدماغ.

باستخدام نشاط دماغ المشاركين، أنتج جهاز فك التشفير تسلسل كلمات التقط معاني القصص الجديدة، حتى أنها أنتجت بعض الكلمات والعبارات الدقيقة من القصص.

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مثال عملي

مثال على قصة حقيقية مقابل قصة مفككة:

فعليًا: “نهضت من مرتبة الهواء وضغطت على وجهي على زجاج نافذة غرفة النوم متوقعًا أن أرى العيون تحدق في وجهي ولكن بدلاً من ذلك أجد الظلام فقط”.

فك الشفرة: “لقد واصلت السير نحو النافذة وفتح الزجاج الذي وقفت على أصابع قدمي وألقي نظرة إلى الخارج ولم أر أي شيء ونظرت إلى الأعلى ولم أر شيئًا”.

والتقط جهاز فك التشفير على وجه التحديد ما يركز عليه الشخص.

وقال الباحثون إنه عندما استمع أحد المشاركين بنشاط إلى قصة بينما استمع إلى أخرى في وقت واحد، حدد البرنامج معنى القصة التي ركز عليها المستمع.

ولمعرفة ما إذا كانت وحدة فك التشفير تلتقط الأفكار وتىجولها إلى كلام، طلب الباحثون أيضًا من المشاركين مشاهدة أفلام صامتة ومسح موجات دماغهم.

مخاوف من انتهاك الخصوصية

وأدت المخاوف بشأن الخصوصية العقلية إلى قيام الباحثين بإجراء مزيد من الاختبارات حول ما إذا كان يمكن للمشاركين التدخل في قراءات الجهاز.

وقال تانغ إن الباحثين يفكرون فيما إذا كان يمكن استخدام تقنية أرخص وأكثر قابلية للحمل مثل EEG، أو قياس طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة من أجل التقاط نشاط الدماغ بشكل فعال، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي.

لكنهم يعترفون بأنهم صُدموا بمدى نجاح وحدة فك التشفير في العمل، مما أدى إلى مخاوفهم بشأن خصوصية الدماغ.

وأضاف تانج: “أعتقد أن المثال التحذيري الخاص بي هو جهاز كشف الكذب، وهو ليس جهاز كشف كذب دقيق، ولكن لا يزال له العديد من العواقب السلبية”.

وتابع: “لذلك أعتقد أنه بينما لا تزال هذه التكنولوجيا في مهدها، من المهم جدًا تنظيم ما يمكن وما لا يمكن استخدامه من بيانات الدماغ. وبعد ذلك إذا أصبح من الممكن يومًا ما الحصول على فك تشفير دقيق دون الحصول على تعاون الشخص، فسنقوم لدينا أساس تنظيمي يمكننا البناء عليه”.