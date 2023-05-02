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مسؤول بـ “الصحة”: 68% من المواطنين مصابون بالسمنة (فيديو)

مسؤول بـ “الصحة”: 68% من المواطنين مصابون بالسمنة (فيديو)

مسؤول بـ “الصحة”: 68% من المواطنين مصابون بالسمنة (فيديو)
١٢:٢٣:٥٩ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف قائد جراحة السمنة في وزارة الصحة، الدكتور محمد أبو خاطر عن ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة المفرطة بين المواطنين بالمملكة.

وأضاف في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، أنه وفقًا آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فإن 68 في المائة من المواطنين يعانون من السمنة، بينما 33 في المائة يعانون من السمنة المفرطة، مما يؤدي إلى مرض السكري.

وتفيد التقارير الصحية بأن السمنة تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في المملكة.

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المملكة من أعلى دول العالم إصابة بالسمنة

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر المملكة واحدة من أكثر عشر دول في العالم إصابة بمعدلات السمنة، حيث يعاني حاليًا نحو 65 في المائة من البالغين من الوزن الزائد، و28 في المائة من السمنة.

ويؤدي ذلك إلى إصابة هؤلاء في الغالب بأمراض مرتبطة بالوزن الزائد، مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى الاضطراب العاطفي والقلق المصاحبين للسمنة.

وكشفت دراسة للمكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة الخليجي، أن عدد الوفيات بسبب أمراض السمنة في السعودية يقارب 20 ألف حالة سنويًا، وتتسبب في إنفاق نحو 19 مليار سنويا.

يأتي هذا فيما تخطط وزارة الصحة لتنفيذ 10 مبادرات ضمن الإستراتيجية الصحية، أبرزها خفض معدلات السمنة وتعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدمًا.

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