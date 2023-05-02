قرار عاجل من مدير إدارة تعليم الحدود الشمالية بخصوص هذه المدارس

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مدير عام تعليم الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، قرارًا بضم عدد من المدارس؛ لرفع الكفاءة التشغيلية للمباني المدرسية الحكومية.

قرار عاجل بخصوص هذه المدارس

وأوضحت الإدارة التعليمية بالحدود الشمالية أن القرار يأتي استثمارًا للكوادر البشرية، وذلك على النحو التالي:

1 – ضم ابتدائية هجرة الديدب إلى ابتدائية سليمان بن عبدالملك.

2 – ضم متوسطة تحفيظ الهباس للبنات إلى متوسطة روضة بن هباس للبنات.

تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الصيفي

في الوقت نفسه، اعتمدت ‫إدارة تعليم الحدود الشمالية مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، لجميع مدارس المنطقة.

وأوضحت أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس ” البنين ” الساعة 7 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحًا.

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فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات الساعة 6:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحًا.

وأكد على مديري ومديرات المدارس، بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف المحددة .