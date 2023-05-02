أخبار السعودية.. إخلاء مدرسة وتنبيه من الصندوق العقاري ونزع ملكية 3.7 مليون متر وبشرى من الزكاة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الصندوق العقاري للمستفيدين: يجب عليكم القيام بهذا الأمر لضمان استمرار الدعم السكني
تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الدعم السكني.
تجاوزت4 مليارات ريال.. تبرعات منصة “إحسان” صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا
تجاوزت تبرعات منصة “إحسان” للعمل الخيري مبلغ 4 مليارات ريال صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا في المملكة، وفقا لصحيفة مكة.
“تنتهي مهلة السماح قريبا”.. عقوبتان في انتظار عدم ترخيص السلاح الناري
خلال أيام قليلة تنتهي المهلة الممنوحة بالسماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.
لهذا السبب.. إخلاء طالبات مدرسة بالطائف
أخليت إحدى مدارس البنات في الطائف على إثر تصاعد الدخان بدورة جراء عطل في سخان المياه.
أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
“الموارد البشرية”: 18 مشروعًا لبناء نموذج تشغيلي للقطاعات الحكومية
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها أعدت خطة مشروع مراجعة “الهياكل في القطاع العام” بهدف تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.
كل ما تريد معرفته.. توضيح مهم من التأمينات بشأن شروط استحقاق ساند
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط استحقاق تعويض “ساند” الذي يصرف للمتعطلين عن العمل.
توضيح جديد من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو
أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن مبالغ دفعة شهر مايو – الدفعة 66، المقرر صرفها في العاشر من مايو الجاري.
التعويض قبل الإخلاء.. 34 قرارًا بنزع 3.7 مليون متر لتنفيذ مشاريع كهربائية
أفادت صحيفة “عكاظ”، أن وزارة الطاقة أصدرت 34 قرارًا بنزع ملكيات عقارات في المناطق المختلفة،
بشرى من الزكاة والضريبة للمواطنين.. يمكنكم خصم هذه الضريبة خلال 6 أشهر
كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحَملها.
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