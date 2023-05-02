أخبار السعودية.. إخلاء مدرسة وتنبيه من الصندوق العقاري ونزع ملكية 3.7 مليون متر وبشرى من الزكاة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الدعم السكني.

تجاوزت تبرعات منصة “إحسان” للعمل الخيري مبلغ 4 مليارات ريال صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا في المملكة، وفقا لصحيفة مكة.

خلال أيام قليلة تنتهي المهلة الممنوحة بالسماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.

أخليت إحدى مدارس البنات في الطائف على إثر تصاعد الدخان بدورة جراء عطل في سخان المياه.

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها أعدت خطة مشروع مراجعة “الهياكل في القطاع العام” بهدف تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط استحقاق تعويض “ساند” الذي يصرف للمتعطلين عن العمل.

أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن مبالغ دفعة شهر مايو – الدفعة 66، المقرر صرفها في العاشر من مايو الجاري.

أفادت صحيفة “عكاظ”، أن وزارة الطاقة أصدرت 34 قرارًا بنزع ملكيات عقارات في المناطق المختلفة،

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحَملها.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. بشرى من التعليم وضبط كمية كبيرة من المخدرات وتنبيه من النقل والأمن العام يحذر

أخبار السعودية.. صرف “ساند” وتمويل نقدي من “سلفة” ووظائف براتب 9 آلاف ريال وتنبيه “الزكاة”