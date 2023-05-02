خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق بالمملكة

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار متفاوتة من مكان لأخر من خفيفة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار مصحوبة بتساقط حبات برد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة مصحوبة بتساقط حبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات.

رياح قوية مثيرة للأتربة

وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على دول الخليج والمنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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