كيف كانت مدينتك قبل 750 مليون سنة

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هل تخيلت يومًا أين كان يقع منزلك أو مدينتك التي تعيش فيها قبل 750 مليون سنة، قبل انقراض الديناصورات على الأرض.

لاتذهب بخيالك بعيدًا، فقد أصبح ذلك متاحًا بفضل خريطة تفاعلية على الإنترنت من تصميم جامعة شمال أريزونا، والتي وتكشف أن البشر “مجرد لمحة في التاريخ”، وفقًا لإيان ويبستر، المهندس السابق في شركة “جوجل”، والذي يقف وراءها.

وأتاحت الخريطة التفاعلية (Ancient Earth Globe) لمستخدمي الإنترنت العودة إلى فترات مختلفة من الزمن ما بين 750 مليونا و20 مليون سنة سابقة، إما ليتابعوا عرضا شاملا للأرض، أو لاكتشاف مكان وضع مدينة ما في وقت ما على سطح الأرض.

وتكشف الخريطة كيف انقسمت قارات الأرض إلى شكلها الحالي، وانحسار المحيطات عبر 750 مليون سنة.

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مكان الديناصورات الأولى

وتتيح الخريطة عبر الإنترنت أيضا -كما تقول “لوبوان”- تحديد المكان الذي عاشت فيه الديناصورات الأولى أو المكان المفترض للزهرة الأولى.

ويمكنك استخدام الخريطة عن طريق إدخال موقعك على الخريطة، والتي تقوم بعد ذلك بتوصيله في نماذج الألواح التكتونية، وتسمح للمستخدمين برؤية البلدان التي كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين.

ويشمل ذلك الفترة المبكرة من العصر الترياسي قبل 240 مليون سنة إلى العصر الجوراسي قبل 170 مليون سنة، والعصر الطباشيري قبل 90 و105 مليون سنة.

في ذلك الوقت، كان لأفريقيا محيط ضخم أسفل الحافة الشمالية الشرقية، بينما كانت أستراليا والقارة القطبية الجنوبية متلامسين تقريبًا.

وتُظهر الخريطة أيضًا كيف كانت الأرض عندما قضى كويكب ضخم على الديناصورات قبل 66 مليون عام.

وعند البحث عن مواقع، ستوضح الكرة الأرضية القابلة للتدوير ثلاثية الأبعاد لموقع الويب مكان وجود تلك المنطقة على الأرض منذ ملايين السنين.

حتى أنه يكشف عن الديناصورات التي كانت تعيش في مكان قريب في المنطقة التي تبحث عنها.

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أداة تعليمية مفيدة للأجيال الشابة

وقال ويبستر لموقع “ديلي ميل”، إنه أنشأ الخريطة التفاعلية كأداة تعليمية مفيدة للأجيال الشابة.

وأضاف مهندس البرمجيات: “قررت عمل هذه الخريطة لأنني أعتقد أن التاريخ القديم والجيولوجيا رائعة”.

وتابع: “قد يكون من الصعب تصور الشكل الذي كانت تبدو عليه الأرض. إن وضع هذه المعرفة في شكل اعتدنا عليه جميعًا – عالم تفاعلي – يقطع شوطًا طويلاً نحو إنشاء أداة تعليمية للتاريخ الجيولوجي”.

وصمم ويبستر الخريطة كتطبيق ويب يقع فوق خريطة أخرى تصور النماذج الجيولوجية التي أنشأها الجيولوجي وعالم الحفريات كريستوفر سكوتيز.

وتصف هذه النماذج التطور التكتوني للصفائح الذي يعود تاريخه إلى 750 مليون سنة مضت، وهو الوقت الذي تطورت فيه الطحالب الخضراء لأول مرة في محيطات الأرض.

ويمكنك أيضًا البحث عن شكل كوكبنا عندما حصل على أصدافه الأولى والشعاب المرجانية والفقاريات والنباتات والحيوانات البرية والحشرات والزواحف.

علاوة على ذلك، يمكنك القفز إلى البشر الأوائل، وعندما كانت هناك قارات بانوتيا وبانجيا العملاقة، وعندما انقرضت الديناصورات.

وترتبط بالموقع قاعدة بيانات الديناصورات المليئة بالحقائق والأرقام عن المخلوقات القديمة والمخيفة التي كانت تمشي على الأرض.