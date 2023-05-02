سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مسؤول الحوكمة الرقمية 1:

* المؤهلات والخبرات:

– مستوى اللغة الإنجليزية: متوسط.

– خبرة: 3+ سنوات من الخبرة في المشتريات والعقود.

– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

– خبرة السابقة في قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

2 – رئيس قسم ضمان الجودة:

* المؤهلات والخبرات:

– مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.

– خبرة: أكثر من 7 سنوات من الخبرة في ضمان الجودة الرقمية.

– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

– خبرة السابقة في قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

3 – محلل أول في أداء القطاع والامتثال:

المؤهلات والخبرات:

– مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع 6 سنوات من الخبرة

– خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير

– مطلوب خبرة سابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

4 – مدير المشتريات والعقود:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة “متوسط”.

– يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

– خبرة في تخطيط المشتريات والمناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.

5 – رئيس قسم تميز الأعمال:

* المؤهلات والخبرات:

– معرفة معايير ISO، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة في التميز التجاري ونظام إدارة الجودة ISO

– الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أمر لا بد منه.

– الشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة الصناعية أو مجال ذي صلة.

– 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور إداري.

* طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني

بريد التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).