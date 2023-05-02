سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – مسؤول الحوكمة الرقمية 1:
* المؤهلات والخبرات:
– مستوى اللغة الإنجليزية: متوسط.
– خبرة: 3+ سنوات من الخبرة في المشتريات والعقود.
– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
– خبرة السابقة في قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
2 – رئيس قسم ضمان الجودة:
* المؤهلات والخبرات:
– مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.
– خبرة: أكثر من 7 سنوات من الخبرة في ضمان الجودة الرقمية.
– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.
– خبرة السابقة في قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
3 – محلل أول في أداء القطاع والامتثال:
المؤهلات والخبرات:
– مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة
– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع 6 سنوات من الخبرة
– خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير
– مطلوب خبرة سابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
4 – مدير المشتريات والعقود:
* المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة “متوسط”.
– يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
– خبرة في تخطيط المشتريات والمناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.
5 – رئيس قسم تميز الأعمال:
* المؤهلات والخبرات:
– معرفة معايير ISO، مع إجادة اللغة الإنجليزية.
– خبرة في التميز التجاري ونظام إدارة الجودة ISO
– الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أمر لا بد منه.
– الشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة الصناعية أو مجال ذي صلة.
– 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور إداري.
* طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني
بريد التقديم – (اضغط هنا).
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