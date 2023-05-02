الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض
أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
توضيح هام من “أبشر” بشأن مزاد اللوحات الإلكترونية
“أطباء السودان”: المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث بالصحة جريمة إنسانية
لهذا السبب.. إخلاء طالبات مدرسة بالطائف
عرف بهجومه عليه في السابق.. صانع محتوى أمريكي شهير يدخل الإسلام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض
١٠:٥٧:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مسؤول الحوكمة الرقمية 1:

* المؤهلات والخبرات:

– مستوى اللغة الإنجليزية: متوسط.

– خبرة: 3+ سنوات من الخبرة في المشتريات والعقود.

– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

– خبرة السابقة في قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

2 – رئيس قسم ضمان الجودة:

* المؤهلات والخبرات:

– مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.

– خبرة: أكثر من 7 سنوات من الخبرة في ضمان الجودة الرقمية.

– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

– خبرة السابقة في قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

3 – محلل أول في أداء القطاع والامتثال:

المؤهلات والخبرات:

– مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع 6 سنوات من الخبرة

– خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير

– مطلوب خبرة سابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

4 – مدير المشتريات والعقود:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة “متوسط”.

– يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

– خبرة في تخطيط المشتريات والمناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.

5 – رئيس قسم تميز الأعمال:

* المؤهلات والخبرات:

– معرفة معايير ISO، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة في التميز التجاري ونظام إدارة الجودة ISO

– الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أمر لا بد منه.

– الشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة الصناعية أو مجال ذي صلة.

– 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور إداري.

* طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني

بريد التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرعاية الصحية الرياض القطاع الحكومي الهيئات التنظيمية درجة البكالوريوس مجلس الضمان الصحي وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«المطلق»: بعض الشباب يرفضون مساعدة آبائهم وينشغلون بالتسكع واللعب (فيديو)

«المطلق»: بعض الشباب يرفضون مساعدة آبائهم وينشغلون بالتسكع واللعب (فيديو)

٠٢:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠١٧
بالفيديو والصور.. «الداخلية» تكشف تفاصيل ما حدث في حي المسورة فجر اليوم

بالفيديو والصور.. «الداخلية» تكشف تفاصيل ما حدث في حي المسورة فجر اليوم

٠٣:٢٦ م، الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧
الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من تغيير التخصصات دون موافقة مسبقة

الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من تغيير التخصصات دون موافقة مسبقة

١٢:٢٠ ص، الجمعة، ٢٦ مايو ٢٠١٧
مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع وطني لمشتقات بلازما الدم

مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع وطني لمشتقات بلازما الدم

٠٩:٤٦ ص، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *