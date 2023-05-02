بالخطوات.. كيف تستعيد علامة تويتر الزرقاء؟

تواصل – فريق التحرير:

في الشهر الماضي، تفاجأ مئات الآلاف من مستخدمي “تويتر” في جميع أنحاء العالم بإزالة العلامات الزرقاء القديمة من حساباتهم، في ضوء التعديل الأخير الذي أقره مالك المنصة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

وكجزء من خدمة الاشتراك الجديدة “تويتر بلو” يجب على أصحاب الحسابات الدفع للحصول على الشارة في ملفهم الشخصي.

وقال ماسك في وقت سابق، إن العلامات الزرقاء القديمة ستختفي، وسيتعين على من يريدها، دفع ما يتراوح ما بين 8 إلى 11 دولارًا.

اقرأ أيضًا:

3 تحديات تواجه مالك تويتر.. خسر 13 مليار دولار خلال 24 ساعة

وإذا كان لديك علامة زرقاء قديمة وفقدتها في ملفك الشخصي، هناك إجراء يساعدك على استعادتها دون دفع رسوم، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

خطوات استعادة العلامة الزرقاء على تويتر

وفيما يلي خطوات استعادة العلامة الزرقاء على “تويتر”:

-افتح تطبيق “تويتر” على هاتفك الذكي أو إصدار سطح المكتب من التطبيق.

-سجّل الدخول وانتقل إلى ملفك الشخصي.

انقر أو اضغط على “تحرير ملف التعريف”، ثم حفظ (لا تحتاج في الواقع إلى إجراء أي تغييرات على ملف التعريف الخاص بك).

-ستظهر الآن العلامة الزرقاء القديمة الخاصة على ملفك الشخصي!

اقرأ أيضًا:

رسوم جديدة في تويتر على منشورات الوسائل الإعلامية

ماذا سيحدث بعد استعادة العلامة الزرقاء؟

مع ذلك، هناك مشكلة- بمجرد تحديث التطبيق أو صفحة الويب، ستختفي العلامة الزرقاء التي تم استعادتها مرة أخرى.

وبموجب النظام الأصلي، كان لدى “تويتر” ما يقرب من 400 ألف مستخدم لديهم العلامة الزرقاء تم التحقق منهم.

وفي الماضي، كانت عمليات التحقق تقوم على تحقق “تويتر” من هوية المستخدمين، كطريقة لمنع انتحال الهوية ونشر المعلومات المضللة.

ولكن الآن يمكن لأي شخص شراء العلامة الزرقاء، دون التحقق من هوية الشخص – باستثناء طلب رقم الهاتف.

ويعد “تويتر بلو” جزءا من جهود المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك لتعزيز صافي أرباح الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

وشهدت خدمة “تويتر بلو” إطلاقًا أوليًا فوضويًا في نوفمبر ، حيث بدأ الناس في انتحال شخصية العلامات التجارية الكبرى والمشاهير ودفع ثمن شارة العلامة الزرقاء من أجل جعلها تبدو أصلية. وتظاهر الكثيرون بأنهم ماسك نفسه.

وأجبر ذلك تويتر على إيقاف الميزة مؤقتًا بعد أقل من أسبوع، قبل إعادة إطلاقها في الشهر التالي.