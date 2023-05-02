الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
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أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة

أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة

أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
١٠:٥٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة شرورة.

وسجل 37 درجة في وادي الدواسر، و35 درجة في المدينة والرياض وجازان وينبع والعلا والأحساء والخرج.

وسجل 34 درجة في احفر الباطن، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 21 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات 12 درجات مئوية.

وأبها 14 وسكاكا وتبوك والطائف 15 والباحة وحائل 16 درجة مئوية.

رفحاء والداودمي 17 والعلا والمجمعة 18 والصمان والوجه 19 درجة.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

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