توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن شروط تسجيل المطلقة

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المطلقة لاستحقاق الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول الأوراق المطلوبة لتسجيل مطلقة لديها ولد في حساب المواطن؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “بإمكان المطلقة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال انطبقت عليها شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

ماذا تفعل المطلقة عند الزواج مجددًا؟

وقي إقادة سابقة، كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل المطلقة عند زواجها مجددًا لاستمرار حصولها على الدعم، هي أبنائها.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين من امرأة مطلقة تقول إن لديها طفلة مسجلة بحساب المواطن، وهي تستعد حاليًا للزواج مجددًا، وتسأل عن موقفها في تلك الحالة؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى “زوج الأم” بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان)”.

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برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.