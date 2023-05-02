“أطباء السودان”: المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث بالصحة جريمة إنسانية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت نقابة أطباء السودان، أن ما يحدث بحق القطاع الصحي هو جريمة إنسانية، مؤكدة خروج معظم المستشفيات بالخرطوم عن الخدمة.

مستشفيات الخرطوم خرجت من الخدمة

وأكدت نقص في الأكسيجين في مشافي ولايات سودانية بينها الخرطوم، وأن مستشفيات جديدة خرجت من الخدمة في الخرطوم بسبب عدم توفر الوقود.

وأوضحت أن الوضع الصحي كارثي في الجنينة بدارفور،

وأن خدمات غسيل الكلى متوفرة لـ5 أيام فقط، مؤكدة أن الحل الوحيد للوضع الإنساني هو وقف القتال.

قصف 16 مستشفى وإخلاء 19

وأشارت إلى أن نحو 16 مستشفى تم قصفها و19 أخرى تعرضت للإخلاء القسري،

وأن ما لا يقل عن 69% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات خرجت من الخدمة.

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، أن حركة هجرة مستمرة من السودان إلى تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن برنامج الأغذية العالمي يرفع التعليق المؤقت للعمليات في السودان.

الأزمة في السودان تتحول إلى كارثة شاملة.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالأمم المتحدة، أن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية في السودان تتحول إلى كارثة شاملة.

نداء عاجل لإغاثة اللاجئين من السودان

وكشفت مفوضية اللاجئين، أن مابين 10 آلاف شخص و 20 ألفا أجبروا على الفرار ولجأوا إلى تشاد بحثا عن الأمان، مطلقة نداء عاجلا لإغاثة اللاجئين من السودان.

تصاعد الدخان في العاصمة السودانية

يأتي مع تصاعد الدخان في العاصمة السودانية رغم الحديث عن بوادر تهدئة بين طرفي الصراع،

حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بمنطقة وسط الخرطوم ومدينة بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع.

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