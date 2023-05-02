لهذا السبب.. إخلاء طالبات مدرسة بالطائف

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أخليت إحدى مدارس البنات في الطائف على إثر تصاعد الدخان بدورة جراء عطل في سخان المياه.

وقع الحادث في الابتدائية الخامسة بالحوية بالطائف حيث أخليت الطالبات إلى مكان آمن، وفق ما أوردت صحيفة “المدينة”.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، إن عطلاً حدث بسخان مياه بدورة مياه بالمدرسة تم على إثره إخلاء الطالبات لمكان آمن واستدعاء فرق الدفاع المدني والتي باشرت الحالة.

واطمأن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد ماجد الشريف على وضع منسوبات المدرسة، ولم يصب أحد من الطالبات أو المعلمات بأذى.

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