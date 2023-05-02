الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الصندوق العقاري للمستفيدين: يجب عليكم القيام بهذا الأمر لضمان استمرار الدعم السكني
بالخطوات.. كيف تستعيد علامة تويتر الزرقاء؟
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للعمل في الرياض
أعلاها 39.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
توضيح هام من “أبشر” بشأن مزاد اللوحات الإلكترونية
“أطباء السودان”: المستشفيات خارج الخدمة وما يحدث بالصحة جريمة إنسانية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا السبب.. إخلاء طالبات مدرسة بالطائف

لهذا السبب.. إخلاء طالبات مدرسة بالطائف

لهذا السبب.. إخلاء طالبات مدرسة بالطائف
١٠:١٢:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أخليت إحدى مدارس البنات في الطائف على إثر تصاعد الدخان بدورة جراء عطل في سخان المياه.

وقع الحادث في الابتدائية الخامسة بالحوية بالطائف حيث أخليت الطالبات إلى مكان آمن، وفق ما أوردت صحيفة “المدينة”.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، إن عطلاً حدث بسخان مياه بدورة مياه بالمدرسة تم على إثره إخلاء الطالبات لمكان آمن واستدعاء فرق الدفاع المدني والتي باشرت الحالة.

واطمأن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد ماجد الشريف على وضع منسوبات المدرسة، ولم يصب أحد من الطالبات أو المعلمات بأذى.

اقرأ أيضًا:

تصرف يفوق الوصف.. شاهد ما فعله مدير مدرسة مع طالب يقرأ القرآن تحت أشعة الشمس

فيديو متداول: احتجاز طالب داخل مدرسة بالأحساء.. وأحد المارة: لولا انتباهي لظل مصيره مجهولا

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الابتدائية الخامسة بالحوية بالطائف السعودية اليوم المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي مدرسة البنات بالطائف

مواد ذات صلة

المزيد
30 % ارتفاعًا في أعداد الوحدات المفرزة خلال 2022

30 % ارتفاعًا في أعداد الوحدات المفرزة خلال 2022

٠٤:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
طيران الأسد يرتكب مجزرة جديدة بحمص

طيران الأسد يرتكب مجزرة جديدة بحمص

٠٨:٤٣ م، الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
الدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي.. في 7 معلومات

الدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي.. في 7 معلومات

٠٩:١٨ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
«العدل»: كتابات الوزارة ملتزمة بتطبيق الرهن العقاري

«العدل»: كتابات الوزارة ملتزمة بتطبيق الرهن العقاري

٠٦:٣٢ م، السبت، ١٠ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *