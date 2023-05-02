عرف بهجومه عليه في السابق.. صانع محتوى أمريكي شهير يدخل الإسلام

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أعلن صانع محتوى الأمريكي الشهير، نيكو سنيكو، إسلامه أثناء تواجده في دبي، بعد أن دفعه الفضول إلى دخول أحد المساجد، مما قاده في النهاية إلى الإيمان به، انطلاقًا من وجود إله واحد لهذا الكون.

لماذا اعتنق سنيكو الإسلام؟

قال سنيكو الذي اشتهر بهجومه في السايق على الإسلام والسخرية منه، في مقابلة حديثة: “لقد تحولت في دبي. كان بمثابة تحول بسيط.. كل ما عليك فعله لتعتنق الإسلام أن تقول: “محمد رسول والله هو الإله الواحد” ثم هذا كل شيء. في الديانات الأخرى، هناك أشياء تحتاج لسنوات”.

وروى أنه كان بينما كان يتسكع مع صديقه لاستكشاف المدينة، “عثرنا على مسجد واقترح صديقي أن نذهب ونستكشفه. كنت فضوليًا وأردت معرفة المزيد لذلك بدأت في طرح الأسئلة. من أول الأسئلة التي طرحتها هل يؤمن المسلمون بيسوع (المسيح)؟ لقد فوجئت عندما علمت أنهم يفعلون ذلك. إنهم يؤمنون بيسوع”.

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الاختلافات بين الإسلام والمسيحية

وتابع: “في الواقع هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الإسلام والمسيحية وأن الإسلام يشترك كثيرًا مع المسيحية التقليدية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات التي برزت لي. كشخص نشأ كاثوليكي، وجدت بعض المعتقدات في الكاثوليكية غريبة بعض الشيء”.

وأردف قائلاً: “أعتقد أنه غريب نوعًا ما. لقد كبرت، لقد نشأت كاثوليكيًا؟ هناك بعض الأشياء الغريبة في الكاثوليكية مثل الآب والابن والروح القدس. ما هو الروح القدس بحق الجحيم؟ ما هذا؟”.

ومضى قائلاً: “طوال الوقت. ما هو الروح القدس؟ وبعد ذلك تكبر وتأخذ مناولتك الأولى وتأكل جسد المسيح. فهل هذا أكل لحوم البشر؟ على سبيل المثال مفهوم الثالوث الأقدس وفكرة أكل جسد المسيح على شكل كسارة أثناء القربان، لماذا؟ لم يكن ذلك منطقيًا حقًا بالنسبة لي لأنه كيف هل يمكن ان تكون إنسان والله؟ يؤمن الكاثوليك أن يسوع هو الله، وأن الله هو الله لكنهم مثل الأب الابن. إنه مثل هذا الغريب الذي لا معنى له بالنسبة لي. من ناحية أخرى، كان الإسلام أكثر منطقية بالنسبة لي”.

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إله واحد

وأشار إلى أن “فكرة وجود إله واحد حقيقي خلق كل شيء وكل شخص وأن عيسى كان نبيًا ينشر رسالته، فقد كان نظامًا إيمانيًا أبسط وأكثر صراحة، لكن في الإسلام السبب الذي جعلني أتحول هو الله هو الإله الواحد الحقيقي. هذا هو، هذا هو خالق الكون، خالق كل شيء، وكان يسوع هناك لنشر رسالته”.

وأكمل: “محمد (صلى الله عليه وسلم) كان نبيًا ثم نحن جميعًا قومه، وكلنا خلقه وهذا منطقي تمامًا بالنسبة لي لأنه مثل ما هو أفضل تفسير لوجود العالم؟ يجب أن يكون هناك خالق. الشيء الآخر الذي جذبني عن الإسلام هو إيمانه الصارم بالذكر والأنثى (…) والفروق بين الرجل والمرأة، وأدوارنا وما يجب أن نفعله”.

وأوضح: “كان من المنعش رؤية دين لديه فكرة واضحة عن أدوار الرجال والنساء وما يجب عليهم فعله. بشكل عام، كانت تجربتي مع التحول إلى الإسلام تجربة رائعة. لم يكن شيئًا خططت له أو توقعته، لكنه شعرت أنه مناسب لي. ما زلت أتعلم عن الدين ومعتقداته ولكني سعيد لأنني اتخذت قرار التحول”.

هذه مميزات الإسلام

ونشر سنيكو في فيديو آخر: “صليت هذا الصباح. في الواقع، ذهبت إلى غرفة للصلاة في الفندق، نعم هذه هي الطريقة التي أضع بها السجادة، آه أجل. نعم جميل، لذلك هل الصلاة المسيحية مثل هذا أو …؟”.

وتابع: “لا، حاولت أن أصلي صلاة إسلامية، آه، وأنا أركع على ركبتي وكل شيء، نعم. السبب الوحيد الذي يجعلني أعتقد أن الإسلام أكثر منطقية في بعض النواحي هو الثالوث المقدس في المسيحية، وهو أن الله هو الأب والابن ، لكن كما تعلمون، الإنسان ليس كاملاً وهذا ما لا أفهمه على هذا النحو الجدل ولكن أيضًا في الإسلام إذا كنت تفكر بشكل استراتيجي ليس فقط مع المعتقدات، فإن الإسلام سينتصر، إنه الدين الوحيد الذي لايتسامح مع أي ازدراء”.

وأردف: “هذا صحيح. الإسلام هو السبيل الوحيد لضرب الشيطان بحيله لأن من الخالق. لذلك فإن توجيهه هو الإرشاد الحقيقي الوحيد. والإسلام هو الدين الوحيد الذي تم الحفاظ على تعاليمه بنسبة 100 في المائة”.