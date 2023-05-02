“الموارد البشرية”: 18 مشروعًا لبناء نموذج تشغيلي للقطاعات الحكومية

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها أعدت خطة مشروع مراجعة “الهياكل في القطاع العام” بهدف تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

و تشتمل الخطة -بحسب المدينة – على 18 مشروعاً تمثل نقلة نوعية في خدمة الوظيفة العامة في مختلف القطاعات.

تطوير كفاءات موظفي القطاع العام

وتسعى الوزارة لتطوير كفاءات موظفي القطاع العام، ووضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية.

ومن بين المشاريع برنامج القياديين الواعدين في القطاع العام والتحول إلى إدارة الأداء الوظيفي (المرحلة الرابعة) ورفع كفاءة عمليات الموارد البشرية (إدارة عمليات منصة مسار).

كما تشمل دعم وتنفيذ مبادرة ريادة الأعمال وبناء مجمع المواهب في القطاع العام وتهيئة الموظف المستجد في القطاع الحكومي.

شروط الحصول على حافز الاستدامة

في وقت سابق ، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الحصول على حافز الاستدامة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة : أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد، أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين”.

وأفاد في رد منفصل، أن “من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: استمرار العامل في العمل دون انقطاع “.

حافز الاستدامة

وحافز الاستدامة هو عبارة عن مكافأة مالية مقدمة من برنامج توطين لدعم العاملين المنتظمين في العمل، يصرف مرة واحدة وتقدر بأجر شهر عمل واحد فقط.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

-أن يكون العامل منتظمًا في عمله لمدة لا تقل عن 13 شهرًا دون انقطاع.

-ألا يكون العامل قد حصل على حافز الاستدامة من قبل.

-يجب أن يكون تقديم الطلب للحافز من العامل نفسه.

-أن يكون للعامل أو الموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد تم تقديمه من جهة العامل التي يتبعها.

-يشترط أيضًا أن يكون العامل أو الموظف مسجلاً ضمن قائمة توطين للأفراد

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