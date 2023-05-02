بشرى من الزكاة والضريبة للمواطنين.. يمكنكم خصم هذه الضريبة خلال 6 أشهر

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحَملها.

الفترة: 6 أشهر سابقة لتاريخ سريان التسجيل

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن ذلك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية تسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات للسلع في فترات ضريبية لاحقة للفترة الضريبية.

الفترة التي تشمل تاريخ التوريد

وبينت أن ذلك يخص الفترة التي تشمل تاريخ التوريد وبشرط ألا تتجاوز 5 سنوات بعد السنة التي تم بها التوريد، وأنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر هذا الرابط.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو

فيما كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو تأتي على النحو التالي:

10 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر إبريل 2023م

15 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وإبريل 2023م

31 مايو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر إبريل 2023م

توضيح مهم بخصوص الفوترة الإلكترونية

فيما حددت الهيئة، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

المنشآت التي تجاوزت إيراداتها 150 مليون ريال

وبينت أن المجموعة الرابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (150 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م.

وأكدت الهيئة أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 نوفمبر 2023م.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها:

1 – ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة.

2 – إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

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