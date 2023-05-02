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تجاوزت4 مليارات ريال.. تبرعات منصة “إحسان” صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا
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تجاوزت4 مليارات ريال.. تبرعات منصة “إحسان” صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا

تجاوزت4 مليارات ريال.. تبرعات منصة “إحسان” صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا

تجاوزت4 مليارات ريال.. تبرعات منصة “إحسان” صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا
٠٩:٢٧:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت تبرعات منصة “إحسان” للعمل الخيري مبلغ 4 مليارات ريال صُرفت في أكثر من 23 مجالاً خيريًا في المملكة، وفقا لصحيفة مكة.

وتقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها الكرام، أهم خطوات التبرع عبر منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن الخدمة تتيح التبرع من خلال منصة إحسان في مجالات متنوعة اجتماعية وتعليمية وصحية وإغاثية وبيئية واقتصادية وتقنية وغيرها”، تغطي كثيرًا من جوانب العمل الخيري.

تتبع أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والماليـة، وتطبق أعلـى المعايير التقنية في أمـن المعلومات، وأن الخدمة متاحة عبر اتباع عدة خطوات:

الخطوات

1 – ادخل على منصة إحسان.

2 – استعرض فرص التبرع المتاحة.

3 – اختر الفرصة التي ترغب بالتبرع لها.

4 – اضغط على “تبرع الآن”.

5 – أدخل بيانات الدفع: الاسم المسجل على البطاقة، ورقم البطاقة، وتاريخ الانتهاء، ورمز الأمان.

6 – اضغط على “إتمام عملية التبرع”.

7 – يصلك إشعار بإتمام عملية التبرع

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة تبرعات منصة إحسان منصة إحسان

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