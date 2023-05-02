كل ما تريد معرفته.. توضيح مهم من التأمينات بشأن شروط استحقاق ساند

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط استحقاق تعويض “ساند” الذي يصرف للمتعطلين عن العمل.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، ردًا على تساؤل لأحد المستفيدين: “ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ويلزم انطباق جميع شروط الصرف، ويمكنك الإطلاع على شروط ساند عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)، ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)”.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف “ساند”

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

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نظام ساند

يقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

ويساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتبارًا من 1435/11/1 هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

ماهي شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل)•

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ماهي البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

– رقم الهوية الوطنية.

– اسم البنك ورقم الآيبان.

– العنوان وبيانات الاتصال.

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حالات الجمع بين تعويض ساند وتعويضات أخرى

يحق للمستفيد الجمع بين هذا التعويض وتعويضات التأمينات الاجتماعية الآتية:

-التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له، طبقًا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.

-العائدات المستحقة له طبقًا لفرع الأخطار المهنية.

-المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقًا لفرع المعاشات

حالات إيقاف تعويض ساند

يجري إيقاف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات الآتية:

-الوفاة.

-إذا كان له دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

-إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.

-مإذا لم يعد مسجلًا لدى الوزارة.

-إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.

-إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.

-مإذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

-إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة (60) يومًا متصلة أو متقطعة.

-إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.

-في حال زوال أي من شروط الاستحقاق