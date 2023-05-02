لماذا توارت فضيلة الصدق؟.. هؤلاء المسؤولون عن انتشار الأكاذيب

تواصل – فريق التحرير:

الصدق فضيلة حثت عليها كل الأديان، وهو من أكثر ما يستوجب محبة الله تعالى الذي جعل الصدق من صفات المؤمنين المتقين، كما جاء في القرآن الكريم، فقال: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ”.

غير أن الشكاوى من انتشار الأكاذيب باتت شكوى عامة للكثير من الناس في زماننا هذا، الأمر الذي لاحظته الدكتورة أمل الطعيمي في صحيفة “الرياض”، حيث باتت الأكاذيب في كل المجالات لدرجة سيئة جدًا ومزعجة جدًا ويترتب عليها كثير من الأخطاء والإساءات العامة والخاصة.

ودفعها ذلك إلى التساؤل: كيف ولماذا توارت قيمة الصدق العظيمة والجميلة خلف جبال الأكاذيب اليومية التي تتطاول كل يوم بفعل من يكذبون وماذا حدث لها؟ هل صار الناس يخافون من الصدق بعد أن اعتادوا على الكذب؟ وهل مات القلق الذي يولد في النفس عندما يكذب صاحبها؟ أم أنه موجود ولكنهم يسترونه بمزيد من مسببه؟!

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أهل الفن والإعلام

لم تعف الطعيمي أهل الفن بكل أنواعه من المسؤولية عن انتشار الكذب، ومثلهم أهل الأدب والنقد ووسائل الإعلام التي تضج بالأكاذيب. وعلقت قائلة: “والمصيبة أن من يدعون أنهم يعملون على تطوير الناس والارتقاء بوعيهم وقدراتهم يكذبون أيضًا!”.

ولاحظت الطعيمي: “وقد استفاد من أكاذيبهم من استخدموها لتحقيق مبتغاهم حتى وصل بعضهم إلى مواقع لا يستحقونها يعملون فيها بألسنتهم قبل قدراتهم العقلية والعملية ووجدوا من يصدقهم أيضًا وربما حتى من يصدقونهم يكذبون فهم يجاملون ويسمون كذبهم مجاملة!”.

وتابعت: “والمصيبة الأعظم يرتكبها أولئك الذين يكذبون باسم الدين في كل المجالات بلا خوف من الله أو خجل منه ومن خلقه!”.

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حسابات مشاهير وسائل التواصل

وأردفت قائلة: “وإذا كان بعض الناس لا يهتمون بكل ذلك بسبب انشغالهم بالملهيات والتفاهات والاستهلاك النفسي والمادي فقد وجدوا بغيتهم في حسابات مشاهير وسائل التواصل الذين حازوا على الميدالية الذهبية في الكذب فهم الذين يمررون أكاذيبهم بكل ما فيها من أعاجيب على العامة صغارهم وكبارهم الذين صاروا يصفقون للكذابين بطريقة مخجلة ومقززة”.

وأشارت إلى أنه “رغم أن الحقائق تنكشف بعد حين والأقنعة تسقط ولكن هذا الحين صار يمتد ويطول بطول حبل الكذب الذي صار طويلاً جدًا لدرجة تجعلنا لا نرى نهايته ولا حتى عندما نفتح كتابنا المقدس ونقرأ ما فيه عن الصدق والأخلاق العليا”.

ومضت إلى القول: “وكأن الأمر لا يعنينا طالما أننا نركع ونسجد ونصوم ونصلي وكأن القرآن لم يأتِ إلا بها! وكأنه جل جلاله لم يوجهنا لنتحرى الصدق في كل وقت ونقول بصيغة الدعاء والحاجة (رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً ونصيراً)، وكأن نبينا الذي أمرنا باتباعه لم يوصف بالصادق الأمين! فما بالنا نسير بالاتجاه الخاطئ حتى كدنا أن نحول الكذب إلى صدق!”.