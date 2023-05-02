هل يقتص من السكران إذا قتل حال سكره؟ “الخثلان” يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، إن السكران يقتص منه إذا قتل حال سكره.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ذهب لأن السكران يقتص منه إذا قتل حال سكره، وذلك لعموم الأدلة الموجبة للقتل على كل قاتل.

الحكمة من القصاص من السكران

وأضاف أنه لو لم يتم القصاص من السكران حال القتل، لأدى ذلك إلى التمادي في هذا الأمر،

لان من أراد قتل شخص لا يعجز أن يسكر حتى يقتله ولا يتم القصاص منه.

حكم قتل الجماعة بالواحد

وأكد في الوقت نفسه، أن الجماعة يُقتلون بالواحد إذا تعمدوا قتله بشرط أن يصلح فعل كل منهم أن يكون قتلًا لو انفرد بالقتل، فيتم قتلهم به جميعًا.

وأشار في ذلك إلى قول بن عمر رضي الله عنهما: “أن غلامًا قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم”،

وقول بن القيم رحمه الله: ” اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد”.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح خطورة الوقوع في أعراض المسلمين