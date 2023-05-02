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“تنتهي مهلة السماح قريبا”.. عقوبتان في انتظار عدم ترخيص السلاح الناري

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“تنتهي مهلة السماح قريبا”.. عقوبتان في انتظار عدم ترخيص السلاح الناري

“تنتهي مهلة السماح قريبا”.. عقوبتان في انتظار عدم ترخيص السلاح الناري

“تنتهي مهلة السماح قريبا”.. عقوبتان في انتظار عدم ترخيص السلاح الناري
٠٨:٤٢:١٧ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

خلال أيام قليلة تنتهي المهلة الممنوحة بالسماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.

وبعد ذلك سيتم التعامل مع المخالفين وفقا لما ينص عليه القانون والذي يفرض عقوبتين أحدهما مادية والأخرى حبس لا يزيد عن 18 شهرا.

وحذر الأمن العام من عدم ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 1444/10/16هـ.

وقال إنه يتبقى 5 أيام فقط على انتهاء مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية دون المساءلة.

خطوات الحجز

في وقت سابق، كشف “الأمن العام” عن خطوات حجز موعد، لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

وأوضح عبر “إنفوجرافيك” نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الخطوات تبدأ بالدخول إلى أبشر أفراد، ثم مواعيد، ثم الأسلحة والمتفجرات، ثم الانتقال لخدمة المواعيد، وحجز موعد جديد، ثم اختيار الخدمة والمنطقة، والفرع، وتحديد الموعد، وأخيرًا تأكيد حجز الموعد.

العقوبة

كما كشفت النيابة العامة – في وقت سابق – عقوبة حيازة السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص؛ وذلك وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر.

وقالت النيابة عبر حسابها في «تويتر»: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص».

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