الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ابتكار يلغي الحاجة للأنسولين لمرضى السكري من النوع 2
توضيح جديد من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو
بشرى من الزكاة والضريبة للمواطنين.. يمكنكم خصم هذه الضريبة خلال 6 أشهر
“تنتهي مهلة السماح قريبا”.. عقوبتان في انتظار عدم ترخيص السلاح الناري
لماذا توارت فضيلة الصدق؟.. هؤلاء المسؤولون عن انتشار الأكاذيب
هل يقتص من السكران إذا قتل حال سكره؟ “الخثلان” يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح جديد من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو

توضيح جديد من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو

توضيح جديد من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو
٠٩:٠٢:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن مبالغ دفعة شهر مايو – الدفعة 66، المقرر صرفها في العاشر من مايو الجاري.

جاء ذلك ردًا على استفسار لـ “شخص مستقل” يقول إن راتبه 5000 ريال، وتلقى إشعارًا بأنه غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع، مع العلم أن حاسبة المواطن لم تتجاوز الحد المانع؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو”وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل”بتاريخ 16/4/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا) http://portal.ca.gov.sa”.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم.. كل ما تريد معرفته عن دفعة مايو من “حساب المواطن”

رسالة مؤهل

ومع اقتراب موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، كشف “حساب المواطن” عن موقف من انطبقت عليهم شروط الأهلية، ومن ظهرت لديهم عند الاعتراض عبارة “الحالة منتهية”.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين ظهرت له رسالة “مؤهل” بعد إعادة تقديم الطلب، أفادت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر” مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

حالة الاعتراض منتهية

وفي إفادة منفصلة، أوضحت أن “حالة الاعتراض “منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقه على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ابريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن المطلقة وأبنائها عند الزواج مجددًا

صرف دفعة مايو

ونوه حساب المواطن إلى أن الدفعة 66 لم يتم إيداعها بعد في حسابات المستفيدين، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدورها في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ظهور عبارة “غير مستحق لتجاوزك الحد” عند الاستعلام عن الأهلية، علمًا بأن راتبه تقاعدي ولادخل آخر له؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ “16-4-2023” وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو””.

دفعة شهر مايو

وكشف حساب المواطن في تنويه سابق عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟ موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
بالإنفوجرافيك.. «حماية المستهلك» تضع خارطة طريق لترشيد الإنفاق والادخار

بالإنفوجرافيك.. «حماية المستهلك» تضع خارطة طريق لترشيد الإنفاق والادخار

٠٤:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦
موجات غبار وأمطار غزيرة على جازان (صور)

موجات غبار وأمطار غزيرة على جازان (صور)

١١:٢٠ م، السبت، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٤
«الهلال الأحمر»: 200 فرقة إسعافية لمباشرة الحجيج بجسر الجمرات ومشعر منى

«الهلال الأحمر»: 200 فرقة إسعافية لمباشرة الحجيج بجسر الجمرات ومشعر منى

٠٥:٥٥ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠١٦
خطيبا الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي: أحسن غذاء للأرواح.. وأفضل ذكر للمؤمن

خطيبا الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي: أحسن غذاء للأرواح.. وأفضل ذكر للمؤمن

٠٥:١٥ م، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *