توضيح جديد من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن مبالغ دفعة شهر مايو – الدفعة 66، المقرر صرفها في العاشر من مايو الجاري.

جاء ذلك ردًا على استفسار لـ “شخص مستقل” يقول إن راتبه 5000 ريال، وتلقى إشعارًا بأنه غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع، مع العلم أن حاسبة المواطن لم تتجاوز الحد المانع؟

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو”وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل”بتاريخ 16/4/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا) http://portal.ca.gov.sa”.

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رسالة مؤهل

ومع اقتراب موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، كشف “حساب المواطن” عن موقف من انطبقت عليهم شروط الأهلية، ومن ظهرت لديهم عند الاعتراض عبارة “الحالة منتهية”.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين ظهرت له رسالة “مؤهل” بعد إعادة تقديم الطلب، أفادت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر” مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

وعليكم السلام، انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر" مايو" وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ "10 مايو"، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 30, 2023

حالة الاعتراض منتهية

وفي إفادة منفصلة، أوضحت أن “حالة الاعتراض “منتهية ” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقه على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 ابريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

أهلاًبك،حالة الاعتراض "منتهية " تعني انه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقه على الاعتراض بعد تاريخ " 10 ابريل" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "يونيو" ، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 30, 2023

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صرف دفعة مايو

ونوه حساب المواطن إلى أن الدفعة 66 لم يتم إيداعها بعد في حسابات المستفيدين، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدورها في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ظهور عبارة “غير مستحق لتجاوزك الحد” عند الاستعلام عن الأهلية، علمًا بأن راتبه تقاعدي ولادخل آخر له؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال صدرت نتيجة الاهلية “مؤهل” بتاريخ “16-4-2023” وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو””.

دفعة شهر مايو

وكشف حساب المواطن في تنويه سابق عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.