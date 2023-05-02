التعويض قبل الإخلاء.. 34 قرارًا بنزع 3.7 مليون متر لتنفيذ مشاريع كهربائية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت صحيفة “عكاظ”، أن وزارة الطاقة أصدرت 34 قرارًا بنزع ملكيات عقارات في المناطق المختلفة،

وذلك بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ويأتي ذلك بغرض إنشاء محطات جهد كهربائي إضافة إلى مشاريع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.

3.7 مليون متر مربع

وبلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو 3.7 مليون متر مربع، شملت مناطق ومحافظات،

منها الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة، والقطيف وجدة وأملج وينبع وتنومة والخبر.

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وتضمنت القرارات، التي أصدرها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات أراض مملوكة،

بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

وتنض التعليمات على إبلاغ الشركة السعودية للكهرباء قرارات النزع، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من:

1 – لجنة وصف وحصر العقارات.

2 – لجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من صدور القرار.

وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

كما تُبلّغ أصحاب الحقوق للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر،

على أن تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

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خطوات صرف التعويضات

وتضمنت القرارات:

-أن تدفع شركة الكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات

-تتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه،

إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة

-يُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية

-وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.