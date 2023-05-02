الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لحظة مغادرة رعايا المغرب والصين للمملكة بعد إجلائهم من السودان
“ملصق غذائي”.. تفاصيل منع توريد وتسويق اللحوم المغشوشة بأسواق المملكة
منها الرياض.. الأرصاد يتوقع أمطارًا غزيرة ورياحًا وأتربة على 5 مناطق
خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد رخصة السير لقطاع الأعمال
بقطاع البنوك.. “شركة تنفيذ تعلن عن توفر وظائف
للطلاب والمعلمين فقط.. نسخة مجانية من وورد وباوربوينت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لحظة مغادرة رعايا المغرب والصين للمملكة بعد إجلائهم من السودان

لحظة مغادرة رعايا المغرب والصين للمملكة بعد إجلائهم من السودان

لحظة مغادرة رعايا المغرب والصين للمملكة بعد إجلائهم من السودان
٠٧:٤٨:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة استعداد رعايا المغرب للإقلاع من جدة إلى بلادهم بعد أن تم إجلاؤهم من السودان.

ووجه الرعايا الشكر للمملكة على إجلائهم، معبرين عن سعادتهم البالغة بتلك اللحظة.

في الوقت نفسه، أقلعت طائرة صينية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها 185 صينيًا.

إنهاء الإجراءات 

في سباق متصل ، واصلت المديرية العامة للجوازات جهود المملكة الإنسانية بإنهاء جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة.

مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

التكامل مع عدة جهات حكومية

وعملت “الجوازات” بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.

وصول 195 شخصاً من السودان

وصل إلى ميناء جدة صباح الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة قادمين من السودان.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

اقرأ أيضًا:

المملكة تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الصين الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية المغرب حميدتي رعايا الدول عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع ميناء جدة وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
«النمر» ناصحاً الشباب: «الداب» رقصة أمريكية لمدمني المخدرات

«النمر» ناصحاً الشباب: «الداب» رقصة أمريكية لمدمني المخدرات

٠٤:١٩ م، الأربعاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٧
بالفيديو.. 4 وافدين يضربون آخر بـ«العصي»

بالفيديو.. 4 وافدين يضربون آخر بـ«العصي»

٠١:٢١ ص، الأحد، ١٦ أبريل ٢٠١٧
عقوبات تنتظر المتهربين من دفع ضرائب السلع الانتقائية

عقوبات تنتظر المتهربين من دفع ضرائب السلع الانتقائية

١٢:٠٧ م، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠١٧
«الإنذار المبكر» يحذر: أتربة مثارة وغبار يحجب الرؤية على «جازان»

«الإنذار المبكر» يحذر: أتربة مثارة وغبار يحجب الرؤية على «جازان»

٠١:١٨ ص، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *