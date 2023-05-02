لحظة مغادرة رعايا المغرب والصين للمملكة بعد إجلائهم من السودان

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة استعداد رعايا المغرب للإقلاع من جدة إلى بلادهم بعد أن تم إجلاؤهم من السودان.

ووجه الرعايا الشكر للمملكة على إجلائهم، معبرين عن سعادتهم البالغة بتلك اللحظة.

في الوقت نفسه، أقلعت طائرة صينية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها 185 صينيًا.

إنهاء الإجراءات

في سباق متصل ، واصلت المديرية العامة للجوازات جهود المملكة الإنسانية بإنهاء جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدقة وسرعة.

مع معالجة أوضاع الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، وقدمت التسهيلات اللازمة لهم تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.

التكامل مع عدة جهات حكومية

وعملت “الجوازات” بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية منذ بداية عمليات الإجلاء من جمهورية السودان على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد البشري والتقني، وسخرت إمكاناتها لخدمة العائدين عبر منافذها البحرية والجوية، على مدار الساعة.

وصول 195 شخصاً من السودان

وصل إلى ميناء جدة صباح الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة قادمين من السودان.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

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